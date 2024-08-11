    Предвыборный штаб Трампа заявил о взломе

    Дональд Трамп. Фото: Rick Bowmer, Scanpix

    Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что внутренние коммуникации президентской кампании подверглись взлому и обвинил в хакерских атаках Иран, пишет Reuters.

    О взломе республиканцы сообщили после того, как издание Politico рассказало, что в конце июля начало получать электронные письма с анонимного аккаунта, в которых отправитель, называвший себя Робертом, предлагал журналистам внутренние документы штаба Трампа, включая отчет о «потенциальных уязвимостях» его кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса. Документ объемом в 271 страницу представлял собой подробное досье Вэнса, основанное на открытой информации. Два источника подтвердили Politico подлинность полученных от анонима документов, пишет «Медуза».
    Представитель штаба Стивен Чунг заявил, что эти документы были получены незаконно «из иностранных источников, враждебных США», которые намереваются вмешаться в выборы и «посеять хаос во всем нашем демократическом процессе». Штаб Трампа заявил, что получил отчет исследователей корпорации Microsoft, в котором говорилось, что иранские хакеры, связанные с правительством, в июне пытались взломать учетную запись «высокопоставленного» участника президентской кампании.
    Трамп в своей соцсети Truth написал, что о взломе одного из сайтов кампании правительством Ирана штабу сообщила Microsoft. «Им [Ирану] удалось получить только общедоступную информацию, но им не следует делать ничего подобного. Иран и остальные не остановятся ни перед чем, потому что наше правительство слабое и неэффективное, но это ненадолго», — написал Трамп.
    Представитель Microsoft отказался предоставить дополнительную информацию. В постоянном представительстве Ирана при ООН в Нью-Йорке Reuters заявили, что иранское правительство не имеет никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в США.
    Иран неоднократно угрожал отомстить за убийство американскими военными командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, когда президентом был Трамп. Он называл Сулеймани ответственным за убийства и ранения тысяч американцев и говорил, что генерала «следовало ликвидировать много лет назад».

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