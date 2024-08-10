    Блог Райво Варе: атака на Курскую область изменит то, как россияне видят войну

    Владимир Путин заслушивает губернатора Курской области Алексея Смирнова.Фото: AP/Scanpix

    Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.

    За основу данного текста я беру свой предыдущий пост о 12 тезисах, касающихся войны. Тем более, что ситуация с тех пор получила свое развитие.

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