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Райво Варе

13 августа 2024 в 8:47









Блог Райво Варе: атака на Курскую область изменит то, как россияне видят войну

Владимир Путин заслушивает губернатора Курской области Алексея Смирнова. Фото: AP/Scanpix

Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.

За основу данного текста я беру свой предыдущий пост о 12 тезисах, касающихся войны. Тем более, что ситуация с тех пор получила свое развитие.