Правительство направит 200 млн евро из квот на CO2 на финансирование Rail Baltic
Правительство приняло решение о распределении доходов, поступающих в бюджет от продажи квот на выбросы парниковых газов, которые в следующие четыре года должны составить около 500 млн евро, передает rus.err.ee.
После неудачи с проектированием трассы в Пярнумаа руководство Rail Baltic решило сосредоточить все усилия на проведении следующего, и, теперь, окончательного тендера. Его стоимость чрезвычайно высока по меркам Эстонии, и деньги еще не собраны.
Rail Baltic Estonia заключила контракт на 87,8 млн евро с компаниями Verston и Järelpinge Inseneribüroo. В рамках договора компании построят участок основной трассы Rail Baltica длиной 17,2 км в волостях Рапла и Кехтна.
Таллиннская горуправа представила Таллиннскому горсобранию бюджетную стратегию на 2025-2028 гг., а также программу реализации стратегии развития «Таллинн 2035» на 2025-2028 гг. Бюджетная стратегия является основой для направления развития города и составления городских бюджетов на следующие четыре года с учетом устойчивости и соответствия финансовым возможностям города, сообщается в пресс-релизе.