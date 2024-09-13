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  • 13.09.24, 13:54

Правительство направит 200 млн евро из квот на CO2 на финансирование Rail Baltic

Правительство приняло решение о распределении доходов, поступающих в бюджет от продажи квот на выбросы парниковых газов, которые в следующие четыре года должны составить около 500 млн евро, передает rus.err.ee.
Министр инфраструктуры Владимир Свет.
  • Министр инфраструктуры Владимир Свет. Foto: Andras Kralla
По словам министра инфраструктуры Владимира Света, 200 млн евро будет направлено на строительство Rail Baltic и 75 млн – на строительство совместного депо Rail Baltic и Elron в Соодевахе.
При этом Свет отметил, что несмотря на выделение этой суммы, до 2030 года потребуется дополнительно найти для Rail Baltic 400-500 млн евро.
Министр также сообщил, что 50 млн евро из средств от продажи квот на выбросы CO2 будут выделены на реновацию жилого фонда.
Кроме того, 25 млн евро из доходов от продажи квот на CO2 будут направлены на субсидирование перестройки судов.

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