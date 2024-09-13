Назад 13.09.24, 13:54 Правительство направит 200 млн евро из квот на CO2 на финансирование Rail Baltic Правительство приняло решение о распределении доходов, поступающих в бюджет от продажи квот на выбросы парниковых газов, которые в следующие четыре года должны составить около 500 млн евро, передает rus.err.ee.

Министр инфраструктуры Владимир Свет. Foto: Andras Kralla

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, 200 млн евро будет направлено на строительство Rail Baltic и 75 млн – на строительство совместного депо Rail Baltic и Elron в Соодевахе.

При этом Свет отметил, что несмотря на выделение этой суммы, до 2030 года потребуется дополнительно найти для Rail Baltic 400-500 млн евро.

Министр также сообщил, что 50 млн евро из средств от продажи квот на выбросы CO 2 будут выделены на реновацию жилого фонда.

Кроме того, 25 млн евро из доходов от продажи квот на CO 2 будут направлены на субсидирование перестройки судов.

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