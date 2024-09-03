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  • 03.09.24, 14:02

Verston заключил контракт с Rail Baltic на 88 млн евро

Rail Baltic Estonia заключила контракт на 87,8 млн евро с компаниями Verston и Järelpinge Inseneribüroo. В рамках договора компании построят участок основной трассы Rail Baltica длиной 17,2 км в волостях Рапла и Кехтна.
Руководитель Verston Вейко Вескимяэ и глава Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.
  • Руководитель Verston Вейко Вескимяэ и глава Rail Baltic Estonia Анвар Салометс. Foto: Rail Baltic Estonia
Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс сообщил, что с подписанием этого контракта можно считать выполненной четверть основной трассы эстонской части железной дороги. «Это также самый длинный участок, по которому мы достигли соглашения», — отметил он, добавив, что в ближайшее время будут заключены новые контракты.

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