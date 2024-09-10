Назад 10.09.24, 16:12 Таллинн представил бюджетную стратегию до 2028 года: приоритеты – образование и общественный транспорт Таллиннская горуправа представила Таллиннскому горсобранию бюджетную стратегию на 2025-2028 гг., а также программу реализации стратегии развития «Таллинн 2035» на 2025-2028 гг. Бюджетная стратегия является основой для направления развития города и составления городских бюджетов на следующие четыре года с учетом устойчивости и соответствия финансовым возможностям города, сообщается в пресс-релизе.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Foto: Andras Kralla

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, столица придерживается сбалансированной бюджетной политики, а условием для дополнительных расходов является повышение эффективности городской системы.

«Прежде всего, важно подчеркнуть, что Таллинн сохраняет все действующие социальные пособия и льготы для горожан, поскольку в экономически сложное время мы должны поддерживать наших людей. В то же время наша инвестиционная программа очень амбициозна как по содержанию, так и по объему. Наивысшим приоритетом является образование, что включает реконструкцию школ и детских садов, а также строительство новых зданий, чтобы у всех детей было место в детском саду и школе рядом с домом. Одним из самых значительных нововведений станет более чем 100-миллионная инвестиция в общественный транспорт, которая приведет на наши улицы новые трамваи, троллейбусы и автобусы. Также начнется строительство трамвайной линии Лийвалайа-Кристийне с комплексной реконструкцией дорог и созданием пересадочного узла в Кристийне. Мы продолжим создание новых зеленых зон и благоустройство существующих: основные объекты – это Путукавяйл и Глинтовый парк, а также реконструкция парка Лембиту и создание сквера Украины».

В охватываемый стратегией период продолжатся инвестиции во все сферы города. Наибольшее количество инвестиций по-прежнему планируется направить в сферы образования, мобильности и городского ландшафта.

В сфере образования продолжится приведение в порядок школьной сети и полная реконструкция школьных зданий. Ежегодно планируется реновировать 4-5 детских садов, завершится строительство пристройки к Таллиннской Реальной школе, реновация старого здания школы Хийу и строительство пристройки, а также реконструкция школьного здания по адресу Карьямаа, 18. Кроме того, начнется строительство новых зданий для центра по интересам «Кулло», Таллиннской школы Хелени и основной школы Нымме.

В сфере культуры в 2025 году завершится строительство нового здания Таллиннского городского театра. В стратегический период продолжится развитие ботанического сада, городского музея и зоопарка. В контексте городского музея внимание сосредоточено на инвестициях, связанных с созданием открытого хранилища. Продолжится развитие Таллиннского киногородка.

В сфере спорта продолжится реконструкция спорткомплекса стадиона «Кадриорг», а также завершится строительство общественных спортивных объектов в рамках программы «Спортивная столица Европы-2025». Также будет продолжена подготовка к строительству бассейна олимпийских размеров на улице Варраку.

В сфере социального обеспечения и здравоохранения продолжится проектирование Таллиннской больницы, а также начнется строительство нескольких новых зданий и центров социального обеспечения для различных целевых групп (среди них опорный центр Кяо, новое здание Таллиннского центра защиты детей и новый корпус опорного центра Juks).

В сфере городского строительства и планирования на месте бывшего здания управы района Мустамяэ будет построен социальный дом. Также построят два социальных дома в Пыхья-Таллинне. При поддержке климатических фондов начнется масштабная реконструкция зданий, построенных по типу общежитий. Продолжится пилотный проект по установке лифтов в пятиэтажных домах.

В сфере мобильности в период бюджетной стратегии планируется инвестировать в улучшение удобства и экологичности общественного транспорта, а также в реконструкцию дорог и улиц с учетом потребностей всех участников движения. Планируется обновление подвижного состава общественного транспорта и инфраструктуры для его эксплуатации. При реконструкции улиц будут создаваться велосипедные дорожки. Среди важнейших объектов – проект главной улицы города, реконструкция Петербургского шоссе, улиц Лийвалайа, Суур-Амеерика, Эндла, Тулика, Линну теэ, Рахумяэ теэ и дорог центра Нымме с созданием инфраструктуры для ливневой воды. При помощи внешнего финансирования начнется строительство трамвайных путей в Пельгуранне, на улицах Лийвалайа и Суур-Амеэрика, а также велосипедных дорожек и транспортных узлов. Для повышения безопасности пешеходов планируется строительство подземных переходов под железнодорожными путями на улице Эндла и трассе Rail Baltic.

В сфере инженерных сетей планируется внедрение энергоэффективных и умных решений для уличного освещения, а также ускорение перехода на светодиодные (LED) светильники для наружного освещения. Будет уделено больше внимания улучшению внешнего освещения парков и детских садов. Для более эффективного отвода дождевой воды продолжится разделение объединенных канализационных систем, а также строительство коллекторов и отводных каналов.

В сфере городского ландшафта и охраны окружающей среды будет продолжено развитие зеленой инфраструктуры города, благоустройство парков, пляжей и зеленых зон, создание и обновление детских игровых площадок, а также развитие кладбищ и центров экономики замкнутого цикла. Реконструкционные работы запланированы во многих городских парках. Крупнейшие инвестиции пойдут на создание Путукавяйла и Глинтового парка, а также на строительство променада Ярвеотса. В планах также полная реконструкция парка Лембиту, включая создание украинского сада, благоустройство парка Паэ и пляжной зоны озера Харку, а также развитие зеленых зон вокруг Старого города.

Для финансирования инвестиций используются как собственные средства города, предлагаемая европейская поддержка нового периода в максимально доступных объемах, так и дотации из госбюджета. Также планируется частичное финансирование за счет кредитных средств, при этом долговая нагрузка должна удерживаться на умеренном уровне. В период действия бюджетной стратегии основными целями бюджетной политики города остаются поддержание положительного чистого дохода от основной деятельности в объеме как минимум покрывающем основную часть долговых обязательств (возвратные платежи и проценты). Кроме того, цель заключается в том, чтобы обеспечить ликвидность, обеспечивающую покрытие городских расходов как минимум на две недели, что составляет не менее 40 миллионов евро.

Бюджетная стратегия на 2025-2028 гг. содержит прогнозы финансовых возможностей города на предстоящие четыре года, исходя из известных на момент составления стратегии обстоятельств и факторов.

На основе бюджетной стратегии устанавливаются целевые уровни доходов для структурных подразделений города и ежегодные лимиты расходов. Стратегия также предоставляет жителям города и партнерам по сотрудничеству обзор направлений развития города и финансовых возможностей для их реализации.

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