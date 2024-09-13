Назад 13.09.24, 13:52 США и Британия готовы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против России Западные страны могут поменять правила использования оружия, которое они поставляют Украине. Чиновники США и Великобритании все активнее на это намекают, источники говорят, что решение практически принято.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому, рядом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. IV саммит лидеров Крымской платформы, 11 сентября 2024 года, Киев, Украина. Foto: Reuters/Scanpix

Британия разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, пишет The Guardian. Решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты по целям на территории России уже принято, по данным источников издания в правительстве, и о нем может быть объявлено в пятницу, когда премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ранее заявил, что поставка Ираном баллистических ракет в Москву, о которой стало известно на этой неделе, изменила стратегическое мышление в Лондоне и Вашингтоне. Это была «значительная и опасная эскалация», сказал Лэмми. Он добавил: «Эскалатор здесь – Путин. Путин обострил ситуацию поставкой ракет из Ирана. Мы видим новую ось Россия, Иран и Северная Корея». Министр призвал Китай не присоединяться к этой «группе ренегатов».

Америка тоже дает понять, что готова смягчить ограничения на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве, сказал, что США «с первого дня» были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя в Украине. «Мы продолжим это делать», – подчеркнул он.

Группа чиновников в Белом доме сейчас финализирует работу над планом ослабления ограничений для Украины от США, пишет американская Politico также со ссылкой на источники. Предыдущее решение Байдена разрешить Украине проводить ограниченные удары по территории России сопровождалось несколькими оговорками, в том числе о том, что Киев мог использовать оружие только в Харьковской области и вокруг нее. В конечном счете США значительно расширили эту географию, чтобы Украина могла сбивать российские бомбы.

Другая версия у агентства Bloomberg, которое сообщает , что окончательное решение по ослаблению ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России вряд ли будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН, которая состоится в США в конце сентября.

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