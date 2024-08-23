Государство раздало сотни тысяч евро производителям оборонной продукции

Центристы сделали мощную заявку
Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию почему-то стало неожиданностью для наблюдателей, хотя его фотографии на летних днях организации, казалось бы, развеивали на этот счет всякие сомнения. Зубоскалы в социальных сетях шутят, что после ухода Юри Ратаса в «Отечество», а Марии Юферевой-Скуратовски к реформистам, осталось только Яне Тоом уйти в EKRE или «Ээсти 200».
Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию почему-то стало неожиданностью для наблюдателей, хотя его фотографии на летних днях организации, казалось бы, развеивали на этот счет всякие сомнения. Зубоскалы в социальных сетях шутят, что после ухода Юри Ратаса в «Отечество», а Марии Юферевой-Скуратовски к реформистам, осталось только Яне Тоом уйти в EKRE или «Ээсти 200».