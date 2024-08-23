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dv.ee

23 августа 2024 в 14:07









Государство раздало сотни тысяч евро производителям оборонной продукции

Государство поддерживает оборонную промышленность. Фото: Andras Kralla

В этом году Министерство обороны приняло решение поддержать шесть эстонских компаний-разработчиков оборонных технологий, выделив им более 700 000 евро.

В пресс-релизе министерства сообщается, что в конкурсе участвовало рекордное количество компаний: 34 предприятия подали 36 проектных заявок. Размеры грантов варьируются от 27 000 до 200 000 евро.