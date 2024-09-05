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  • 05.09.24, 12:05

Ханно Певкур: Эстония уже выигрывала войну с Россией

Министр обороны Ханно Певкур в интервью украинским журналистам подчеркнул, что Эстония считает возможным добиваться возвращения под контроль Киева всех международно признанных территорий страны. «Даже маленькая страна может победить Россию, когда борется за свою свободу», – заявил он. Также Певкур прокомментировал готовность Эстонии к нападению РФ и переговоры о возвращении украинских мужчин призывного возраста на родину.
Ханно Певкур считает, что в 2024 году Эстония готова к потенциальному нападению России куда лучше, чем в 1918 году.
  • Ханно Певкур считает, что в 2024 году Эстония готова к потенциальному нападению России куда лучше, чем в 1918 году. Foto: Liis Treimann
Одной из ключевых тем беседы Певкура с «Европейской правдой» стало наступление украинских военных в Курской области. Министр отметил, что хотя конечные цели операции известны лишь высшему политическому и военному руководству Украины, ее текущий эффект лично он оценивает положительно.
«ВСУ доказали, что имеют живую силу и технику для того, чтобы по возможности вернуть контроль на украинской земле, и не только. Вы также показали, что Россия совсем не так мощна, как многие считают. Конечно, многое зависит от развития событий. Но я считаю, что ВСУ в Курщине уже создали много новых возможностей для Украины», – заявил Певкур. По его словам, территории в России, находящиеся под украинским контролем, станут дополнительным рычагом для будущих переговоров, которые рано или поздно начнутся.
При этом Певкур отметил, что Таллинн поддерживает усилия по возвращению всей международно признанной территории Украины под контроль Киева, и не считает нужным выставлять какие-либо ограничения по использованию в войне западных военных поставок, а также призывать к переговорам и компромиссам с Москвой. «Никто на Западе не может сказать, что уже сейчас вы должны сесть за стол переговоров, – заметил он. – Важно, чтобы коллективный Запад знал: есть возможность, что украинская армия освободит всю страну. Есть способ этого добиться. И украинская армия способна бороться за свою страну и народ».
Он также вспомнил опыт Эстонской освободительной войны 1918-1920 годов, когда небольшой стране, несмотря на нехватку вооружений и живой силы на начальном этапе противостояния, удалось добиться победы. «В начале нашей войны за независимость в нашей армии было всего 2 тысячи человек, и даже винтовки были не у всех. Но мы выиграли эту войну против России! И это свидетельствует о том, что даже маленькая страна может победить Россию, когда борется за свою свободу, за свою независимость, территориальную целостность. Это то, что мы сделали больше ста лет назад», – заявил в интервью Певкур.
По его словам, сегодня готовность Эстонии к вторжению РФ гораздо выше, чем в 1918 году. «Эстония готова, и именно для этого мы вступили в НАТО 20 лет назад... русские понимают только язык силы. Именно поэтому мы наращиваем военное производство. Поэтому мы увеличили расходы на оборону до более чем 3% ВВП. Поэтому мы закупаем множество боеприпасов. Поэтому мы создали новые региональные планы для НАТО», – отметил министр.
Среди прочего Певкур затронул тему возвращения из Эстонии украинских военнообязанных мужчин. По его словам, переговоры об этом между Таллинном и Киевом ведутся, однако украинская сторона делает ставку на добровольное возвращение соотечественников на родину.
«Украинское правительство сосредоточилось на том, чтобы предложить этим людям возможность вернуться добровольно. Мы понимаем, что это очень сложная задача, но давайте посмотрим, как будут развиваться события и как украинское правительство будет решать вопросы мобилизации», – подытожил министр обороны.

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