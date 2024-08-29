    Польша готова стать лидером НАТО по расходам на оборону

    Не все страны НАТО отвечают требованию в 2%.Фото: Robert Michael, Scanpix

    Лидеры правящей коалиции Польши достигли соглашения о подготовке бюджета на следующий год, который увеличит расходы на оборону как минимум до 4,7% ВВП, сообщает Polskie Radio со ссылкой на RMF FM.

    Предлагаемое увеличение до 4,7% ВВП – это значительный рост по сравнению с текущим уровнем в 4,1%. Если предложенный бюджет будет одобрен, Польша станет лидером НАТО по расходам на оборону, опередив лидирующих сейчас Эстонию, США, Латвию и Грецию.
    В настоящее время только пять стран НАТО выделяют более 3% ВВП на оборону, при этом две трети государств-членов соответствуют требованию в 2%.
    По данным RMF FM, предложенный оборонный бюджет составит приблизительно 190 миллиардов злотых (44,23 миллиарда евро). Однако значительное увеличение военных расходов может оказать давление на государственный бюджет Польши и потенциально привести к его дефициту, который предварительно оценивается в 200 миллиардов злотых (46 млрд евро). Сообщается, что в связи с этим государство рассматривает ряд сокращений.

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