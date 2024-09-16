Назад 16.09.24, 07:00 «Исчезнувшие» деньги оказались цифрами в долгосрочном плане В начале сентября в Нарве случился скандал вокруг решений, принятых городским собранием год назад – в сентябре 2023-го. Тогда депутаты внесли поправки в Программу развития города, предусмотрев деньги на две дорогостоящих стройки, которые так и не начались.

Планируемая в Нарве дорога пройдет от пограничного кордона, мимо строящегося завода магнитов к водохранилищу и Кренгольмскому району. Foto: Нарвская горуправа

Игорь Двинин, предприниматель в сфере строительства и администратор популярной нарвской группы Facebook « Наша эстонская Нарва» , 3 сентября обвинил городские власти в том, что в неизвестном направлении полностью или частично ушли 1,2 млн евро, предусмотренные на ремонт административного здания Transservis-N (предприятия, которое занималось организацией автомобильной очереди на границе), и 1,5 млн, за которые была построена дорога к заводу магнитов NPM Narva.

По мнению Двинина, выяснить, куда именно были потрачены средства, можно будет в ходе судебного разбирательства – он ожидал, что на него подадут в суд за клевету. Однако политики, которых он обвинил, просто не отреагировали, рассказал ДВ Игорь Двинин.

Корреспонденту ДВ ответственные за эти вопросы руководители ответили, что деньги на указанные проекты еще не выделялись, проекты лишь были записаны в Программу развития города.

Еще одна дорога к заводу магнитов

К строящемуся заводу магнитов NPM Narva ведет новая дорога, построенная несколько лет назад вместе с другой инфраструктурой, принадлежащей нарвскому промпарку Ида-Вируского инвестиционного агентства, на территории которого и располагается завод.

Но городские власти планируют проложить к заводу еще одну дорогу – именно она и фигурирует в городской Программе развития.

1,5 млн евро для этого строительства в Программу развития вписали на том самом заседании в сентябре прошлого года. Оппозиционный депутат Денис Ларченко после заседания сообщал в социальной сети, что об этом просил Вадим Орлов, который тогда был руководителем Нарвского промпарка.

Для нарвского дорожного хозяйства это существенная сумма, примерно столько же стоил самый дорогой дорожный проект этого года – реконструкция дорог вокруг «Образовательного городка» в Старом городе, где находятся эстонские госгимназия, основная школа и детсад, а также Ваналиннаская государственная школа. При этом в Нарве в этом году не хватает средств на текущий ремонт дорог.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков сообщил ДВ, что новая дорога нужна двум организациям – заводу магнитов и Департаменту полиции и погранохраны, который выражал пожелание, чтобы она была построена.

Недалеко от завода магнитов в большой промзоне в южной части Нарвы располагается кордон – база пограничников. Но сеть дорог в промзоне довольно запутанная, и хотя оба объекта располагаются рядом, к каждому ведет отдельная тупиковая дорога, не прямо из города, а с шоссе на Балтийскую электростанцию. Между кордоном и заводом дороги нет.

По словам Карпикова, то, что кордон находится в тупике, является для пограничников проблемой, которую они просили решить. По новой дороге пограничники получат возможность подъезжать к границе гораздо быстрее. Она же позволит сделать более удобным маршрут между городом и заводом магнитов.

«Для завода магнитов это будет плюс, – сказал Олег Карпиков. – Сейчас автобус приходит, и там у него конечная, он разворачивается и едет обратно в город. А мы хотели сделать альтернативный проезд, чтобы автобус шел по кругу и забирал как можно больше людей. Но в этом году мы дорогу не строим, сейчас идет проектирование, будем строить в следующем году».

Transservis-N ждет деньги на реновацию

В обновленной год назад Программе развития Нарвы остался пункт, который оппозиция тогда предлагала вычеркнуть. Согласно нему, с 2024 по 2027 годы планируется реновация административного здания Transservis-N за 1,2 млн евро. Но там же указано, что доля софинансирования от города составляет 0%.

Член совета муниципального предприятия Transservis-N Екатерина Платонова сказала ДВ, что в здании нет центрального отопления, оно отапливается электричеством и нуждается в реновации. Но в данном случае, по ее словам, речь идет только о пункте Программы развития, это необходимо, чтобы подать ходатайство в какой-либо фонд и внести пункт уже в бюджет города.

«Этот пункт стоит в программе развития исключительно для того, что, если будет возможность получить деньги из каких-либо фондов, Transservis-N мог бы в этом участвовать. Но никаких фондов до сих пор нет, мы никуда не писали, и, безусловно, этих денег никто никогда не выделял. Это стоит в программе развития, а не в бюджете», – сказала Екатерина Платонова.

В городском бюджете этого года денег на Transservis-N действительно нет. По словам Екатерины Платоновой, в программе развития есть и другие пункты, на которые пока не нашли денег – например, туннель под железной дорогой.

«Это то, чего хотелось бы – не более того», – добавила она.

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