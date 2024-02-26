Ни финны, ни эстонцы не тратили на «дружеский торг» ни цента денег, не платили с торговли налоги и пошлины. Зато традиция не раз спасала местных жителей обеих стран от голодных времен.Фото: Finna.fi, Rannarahva muuseum, Алена Ценно

Селедочная биржа: как «дружеский торг» в кредит веками спасал Эстонию и Финляндию от голода

До середины ХХ века на северо-востоке Эстонии процветали средневековые принципы торговли.

На берегах Балтики аж до середины ХХ века процветала форма отношений, возникшая еще до появления банков и национальных валют — «дружеский торг». Ни финны, ни эстонцы не тратили на сделки ни цента денег, не платили с торговли налоги и пошлины. Зато традиция не раз спасала местных жителей обеих стран от голодных времен.
Летом 2002 года на рынке в крохотном порту Кламила, в финском муниципалитете Виролахти собралась пёстрая публика: ремесленники, художники, рыбаки и туристы. Половине из них, чтоб добраться до ярмарки, пришлось переплыть Финский залив — но повод для встречи стоил того. Впервые со времен советской оккупации Эстонии на берегу собрались эстонские и финские «sepra» — участники «дружеской торговли» между двумя народами, веками спасавшей от голода рыбаков и крестьян Балтики. На лодках и авто из Эстонии добрались даже старики, менявшие зерно на соленую салаку, и крутившие на сельских ярмарках транснациональные романы еще в довоенной республике.
Они помнили, как перед Второй Мировой финны распевали по кабакам песни про эстонский берег, к которому они гонят лодки с рыбой — «большую сепру к празднику». В рифмованных куплетах речь шла о прибрежном замке Тоолсе, гавани Кунда, заметных с моря шпилях сельских церквей Виру-Нигула, Хальяла и Йыэляхтме, — важных ориентирах для товарного обмена, который в Финляндии называли Seprakauppaa, а в Эстонии — Sõbralaat. Впрочем, участники с обеих сторон охотно принимали имя «sepra» — по одной версии оно происходит от искаженного эстонского sõber, по другой от балтского sepras — собрание, профессиональное объединение.

Две бочки зерна на бочку селедки

Безденежный обмен на эстонском побережье продолжался веками, первые свидетельства о нем относятся еще к XIII столетию. Жители береговой Финляндии и островов в Финском заливе привозили на лодках в Эстонию дары моря, прежде всего салаку, а взамен получали картофель, рожь, капусту, молоко и масло, овечью шерсть.
С финской стороны в бартере участвовали жители морского побережья провинций Уусимаа, Кюмменлааксо и даже Карелии. В самые голодные годы эстонские крестьяне поставляли провизию даже на Аландские острова. В Эстонии с принципами «дружеской торговли» были знакомы сельские жители от Нарва-Йыэсуу до Пярну. Многие семьи на разных берегах залива вели обмен поколениями.
“Дружеский торг” в МахуФото: Карл Сарап
«В то время дружеская торговля могла начаться, например, с того, что кто-то из эстонцев покупал рыбу и получал хорошую. Он записывал имя продавца и предлагал в следующий раз быть сепрами. В знак взаимной договоренности такому участнику торгов давали глоток вина, выдавали „дружеские“ книги и ударяли по рукам. Я записал в книгу свое имя, кто я и откуда. Весной впервые взяли бочку провизии в долг. А осенью мы уже могли идти дальше (заключать более крупные сделки)», — цитировала одного из участников обменов финская исследовательница Ева Луко в 1950-х.
Сепры бывали «однолетними» — так называли тех, кто разок-другой приплывал к эстонскому побережью, на месте договаривался об условиях обмена и отбывал обратно в Финляндию, и «многолетними» — и вторых ценили особенно. Для них на протяжении веков был зафиксирован курс обмена: бочка рыбы стоила две бочки зерна или овощей. В условиях, когда финны имели доступ к самым рыбным местам залива, а эстонцы — к лучшим пахотным землям, обе стороны имели повод быть довольными. Особенно с учетом того, что с сепрами всегда можно было договориться о кредите.
Скажем, если на финских островах погода не позволяла наловить достаточно салаки, и рыбакам грозил голод, они могли отправиться к соседям даже с пустыми руками, а сепры ссужали их продовольствем до лучших времен. На ту же услугу могли рассчитывать и эстонские крестьяне в случае неурожая. Кроме того торговля в долг играла большую роль в Эстонии в начале лета. Перед июньским сенокосом, когда прошлогодняя провизия уже исчерпана, а новый урожай не созрел, крестьяне приобретали у финнов соленую и вяленую рыбу — с ней косцы могли сутками не возвращаться по домам. Оплату же производили уже после осенней жатвы. Центром обмена сельди на сенокос был летний рынок в Вийтна.
Некоторые крестьяне уходили из дома на несколько дней или даже недель, чтобы доставить товар для финских «друзей». Самые упорные добирались до ярмарок даже из глубины материка, например, из уезда Ярвамаа. В свою очередь сепры иногда привозили селедку на рынке вдали от побережья — в Раквере и Ярва-Яани.
Масштабы обмена были действительно велики. Петербургский ученый XVIII столетия Бенедикт Франц Херманн писал, что даже в годы плохого лова финны доставляли в Эстонию не менее 1000 телег рыбы. А по данным современного исследователя «дружеской торговли» Раймо Пяймиё, в 1890-х годах, когда обмен уже шел на спад, ежегодно эстонцы северного побережья все еще получали от северных соседей примерно по 500 тонн соленой сельди, отдавая за нее соответствующие объемы овощей и зерна.
Рыбацкие шхуны на острове Большой ТютерсФото: Finna.fi
Кроме очевидных достоинств были у «дружеского торга» и недостатки. Например, в финских деревнях региона Кюмменлааксо он тормозил развитие собственного сельского хозяйства. Крестьяне были уверены, что всегда смогут выменять на рыбу недостающую рожь или картофель у эстонцев, а потому не инвестировали в модернизацию хозяйств. А на южном берегу традиционный курс один к двум оказался к концу XIX века под вопросом. Ведь новые технологии лова позволяли финским рыболовам добывать все больше рыбы, урожаи в Эстонии теми же темпами не росли.

Последние сепры

Запретить или ограничить «дружеский торг» власти пытались по меньшей мере с XVI века. Король Густав Ваза ввел эмбарго против Ганзейского союза, контролировавшего эстонское побережье, но местные жители в обход санкций все равно продолжили менять сельдь на зерно. Не были эффективны попытки извести не платящих налогов сепр и в последующие эпохи.
Спад натурального обмена начался в XIX веке, когда на смену ему стала повсеместно приходить оптовая денежная торговля в городах и приходских центрах. Сыграло свою роль и развитие в устье Невы нового мегаполиса — Санкт-Петербурга. Тамошние купцы охотно скупали и излишки свежей эстонской сельхозпродукции, и финскую рыбу. Кроме того в имперскую столицу ежегодно по системе водных путей доставляли на продажу десятки тысяч тонн зерна с Украины и юга России. Его себестоимость была куда ниже, чем у ржи и пшеницы, выращенной на севере. С годами жители финского берега в случае неурожаев стали полагаться на импортированное из Петербурга зерно, а не на одолженное по дружбе у эстонцев.
Ну, а особенно серьезный удар по меновой торговле нанесла Первая Мировая война, сделавшая плавание в Балтике небезопасным. После ее окончания, в 1920-1930-х годах верность эстонским сепрам сохранили уже только жители финских коммун на внешних островах Финского залива Суурсаари (Гогланд), Тютарсаари (Большой Тютерс), Лавансаари. Ближайший из них лежит всего в 30 км от побережья Вирумаа.
Семья на острове Большой ТютерсФото: Finna.fi
В первые выходные октября 1937 года журналисты таллиннской газеты Maa Hääl погрузились в мощный автомобиль Hudson Terraplane и по извилистым сельским дорогам отправились через Виру-Нигула в деревню Маху, одно из последних мест в стране, где жители еще практиковали «дружеский торг». По пути столичным визитерам приходилось то и дело объезжать плетущиеся в сторону побережья возы с картофелем. В тот день с острова Большой Тютерс, на котором «при длине в 4 км проживало 550 рыбаков и 16 кур», в Маху прибыли одиннадцать нагруженных лодок — финны привезли сушеную рыбу.
«В воскресный день крики на финском и эстонском эхом разносились над прибрежным мелководьем, но большинство выражало мысли на смешанном языке, звук которого порадовал бы некоторых пылких друзей финско-эстонского племени и укрепил бы их веру в возможный языковой союз двух народов», — свидетельствовали репортеры.
Для жителей островов поездка в Эстонию была еще и важным социальным мероприятием. По свидетельству журналистов, в тот осенний день в Маху приплыли 80 из 100 семей Тютерса. Местные юноши жаловались, что из-за ежегодных нашествий финских рыбаков в прибрежной деревне не хватает невест: «Самых красивых забрали сепры».
На таких лодках сепры в 1930-х годах добирались до Эстонии с внешних островов Финского залива. Вскоре на похожих судах эстонцы вынуждены были бежать в Финляндию и Швецию — от советских и немецих репрессий и принудительной мобилизации.Фото: Finna.fi
Нередко финны задерживались в Эстонии на несколько недель, не только обменивая провизию, но и развлекаясь. В 1919-1932 годах, когда в Финляндии действовал строгий сухой закон, плавание в Вирумаа было для рыбаков с островов самым простым способом раздобыть алкоголь. Сепры в ту пору кроме привычного обмена охотно занимались контрабандой водки. Но и с отменой закона «алкотуризм» не исчез — спиртное все еще было в Эстонии куда доступнее, чем в Финляндии.
Считается, что последняя в истории «дружеская ярмарка» состоялась в Маху в 1939 году. Вскоре началась Зимняя война, в результате которой финское население островов было вынуждено эвакуироваться на материк. Гогланд, Большой Тютерс, Лавансаари и прочие более мелкие острова отошли Советскому Союзу, который превратил их в укрепленные военные базы, свободные от гражданского населения. Оккупирована Красной армией была и Эстония, народный обмен между берегами Балтики прервался почти на 50 лет. В 2000-х годах финско-эстонские «дружеские ярмарки» были воссозданы, но уже только символически. Сам институт бартера исчез, скорее всего, навсегда.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Эстонский грузоперевозчик попал под санкции США
Акции Infortar взлетели после публикации результатов
«Атмосфера преступности». Некогда успешный производитель домов оставляет за собой пустые фирмы
Эпицентр
Спилили санкции: эстонский промышленник получает российскую древесину через Узбекистан
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Все большие материалы
Инвестор
Акции Booking обвалились из-за неутешительных прогнозов
Акции поставщика туристических услуг Booking Holdings в пятницу показали самое большое падение за 20 месяцев. Это произошло после того, как компания опубликовала неутешительный прогноз по объему бронирований и валовому количеству заказов.
Акции поставщика туристических услуг Booking Holdings в пятницу показали самое большое падение за 20 месяцев. Это произошло после того, как компания опубликовала неутешительный прогноз по объему бронирований и валовому количеству заказов.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мягкая посадка? Дудки вам!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Алар Карис: наша смелость даёт уверенность, что Эстония останется Эстонией
Без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, заявил президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости Эстонии.
Без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, заявил президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости Эстонии.
Все мнения
Интервью
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект