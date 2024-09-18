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  • 18.09.24, 10:42

Кристина Каллас: нам придется обсудить отказ от индексации пенсий

По словам председателя партии «Ээсти 200» Кристины Каллас, правительству необходимо рассмотреть вопрос отказа от индексации, поскольку, по ее мнению, молодое поколение нельзя облагать налогами все больше и больше; оно не должно оплачивать быстро растущие социальные расходы, в том числе повышение пенсий, передает rus.err.ee.
Кристина Каллас.
  • Кристина Каллас. Foto: Andras Kralla
«Мы не можем избежать обсуждения индексации. Да, сейчас эта тема в коалиционном соглашении как бы отодвинута, хотя ее и обсуждали. Но уйти от этого вопроса нельзя, поскольку у нас есть структурная проблема в бюджете: наши социальные расходы, большая часть которых состоит из пенсий, растут очень быстро, и мы не можем постоянно облагать налогом молодое поколение», – заявила Каллас в среду в передаче Terevisioon.
По словам Каллас, по сути это будет означать, что по мере роста пенсий следующее поколение, численно меньшее, чем поколение пенсионеров, будет все время облагаться более высокими налогами.
«Население стареет. Я думаю, нам нужно начать осуществлять эти структурные изменения, пересмотреть пенсионный индекс, а также многие другие индексы. Где-то мы сейчас сокращаем, но рано или поздно столкнемся с точно такой же проблемой, поскольку наши социальные расходы растут очень быстро, а налоговые поступления за ними не поспевают. Наше молодое поколение просто не сможет все это оплачивать», – резюмировала она.
Кроме того, она подтвердила, что в 2025 году повышать зарплаты учителям не будут.

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