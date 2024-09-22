Во Франции сформирован новый кабинет министров

Спустя более двух месяцев после парламентских выборов во Франции смогли сформировать новое правительство – в него вошли представители консервативной партии «Республиканцы», центристского блока Макрона и их союзники, пишет Deutsche Welle.
Премьер-министр Франции Мишель Барнье. Foto: Reuters/Scanpix
В объявленный вечером в субботу, 21 сентября, состав кабинета министров вошли в основном представители центристского блока президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе за Республику» и консервативной партии «Республиканцы», а также члены небольших дружественных им партий.