Назад 22.09.24, 14:15 Во Франции сформирован новый кабинет министров Спустя более двух месяцев после парламентских выборов во Франции смогли сформировать новое правительство – в него вошли представители консервативной партии «Республиканцы», центристского блока Макрона и их союзники, пишет Deutsche Welle

Премьер-министр Франции Мишель Барнье. Foto: Reuters/Scanpix

В объявленный вечером в субботу, 21 сентября, состав кабинета министров вошли в основном представители центристского блока президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе за Республику» и консервативной партии «Республиканцы», а также члены небольших дружественных им партий.

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