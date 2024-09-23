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  • 23.09.24, 13:10

SpaceX хочет запустить пять космических кораблей на Марс до 2026 года

Илон Маск сообщил, что в случае успеха беспилотных миссий SpaceX через четыре года на красную планету полетят люди. Если же возникнут проблемы, то пилотируемые полеты будут отложены еще на два года, передает DW.
Илон Маск прогнозирует рост производства и запуска рейсов кораблей SpaceX на красную планету «в геометрической прогрессии».
  • Илон Маск прогнозирует рост производства и запуска рейсов кораблей SpaceX на красную планету «в геометрической прогрессии». Foto: Scanpix
Американская компания SpaceX планирует запустить к Марсу «около пяти» космических кораблей Starship без экипажа в течение ближайших двух лет. Об этом в соцсети Х написал глава обеих этих компаний Илон Маск в воскресенье, 22 сентября. «Если все они благополучно приземлятся, то через четыре года возможны полеты с экипажем. Если же возникнут проблемы, то полеты с экипажем будут отложены еще на два года», – говорится в сообщении. Маск уточняет, что длина шага испытаний в два года связана с возможностью их проведения только когда планеты (Земля и Марс – ред.) «выровнены», что, по его словам, имеет двухгодичный цикл.
Бизнесмен также прогнозирует рост производства и запуска рейсов кораблей SpaceX на красную планету «в геометрической прогрессии». «Мы хотим, чтобы каждый, кто хочет стать космическим путешественником, мог отправиться на Марс! Это значит, вы, ваша семья или друзья – все, кто мечтает о великом приключении. В конце концов на Марс будут отправляться тысячи кораблей Starship, и это будет великолепное зрелище! Представляете? Вот это да!» – написал Маск.
Бизнесмен опасается необратимых коллапсов на Земле
Глава SpaceX при этом задался вопросом, успеет ли человечество стать «устойчиво многопланетным», прежде чем на Земле произойдут необратимые процессы, которые «ослабят цивилизацию до такой степени, что она потеряет способность отправлять корабли снабжения на Марс». Среди таковых Маск называет ядерную войну, некий «супервирус» и демографический коллапс.
Наибольшую проблему настоящего времени для себя лично и для развития деятельности своей компании бизнесмен видит в «удушении бюрократической волокитой», которая затрагивает все крупные проекты в Соединенных Штатах. В качестве примера он приводит случай в Калифорнии, где, по его словам, было потрачено около 7 млрд долларов и несколько лет на скоростную железную дорогу, в результате чего штат «получил лишь участок бетона длиной 1600 футов (порядка 500 метров – ред.)».
Маск замаскировал политический месседж
В том же сообщении, начинающемся с анонса полетов на Марс, Илон Маск, симпатизирующий кандидату от республиканцев Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах в США, высказывает «много опасений по поводу потенциального режима Камалы (кандидата от демократов Камалы Харрис – ред.)».
«Я считаю, что бюрократия, которая сейчас душит Америку до смерти, гарантированно будет расти при администрации Демократической партии. Это уничтожит программу полетов на Марс и обречет человечество на гибель», – заключил глава компании SpaceX, призвав своих подписчиков оказать помощь на «развилке человеческой судьбы».

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