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  • 24.09.24, 13:51

КаПо: министр обороны Ханно Певкур не раскрыл государственную тайну

По информации новостной редакции ERR, Департамент полиции безопасности (КаПо) расследует, не раскрыл ли министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) государственную тайну в интервью радиостанции Vikerraadio в сентябре этого года.
Министр обороны Ханно Певкур.
  • Министр обороны Ханно Певкур. Foto: Andras Kralla
По неподтвержденным данным, один из сотрудников Министерства обороны подал заявление в КаПо в связи с высказываниями Ханно Певкура 2 сентября в передаче Välistund на волне Vikerraadio, в которой министр объяснял оборонные планы НАТО, сообщил во вторник, 24 сентября, информационный портал ERR.ee.
Сам Певкур заявил, что знает, что в отношении него ведется какое-то расследование, но его совесть чиста: «Я знаю только то, что ни в одном интервью я не раскрыл никаких "красных" документов или государственную тайну. Но насколько мне известно, да, что-то расследуется».
«Но я также знаю, что отдел безопасности минобороны, который несет за это прямую ответственность, заявил, что никакой утечки не было. Для меня здесь вообще нет никакой темы, и, конечно, моя совесть чиста. Я продолжаю и дальше защищать Эстонию», – сказал Певкур.
«Действительно, мы получили из Министерства обороны сообщение о подозрении, согласно которому министр обороны Ханно Певкур мог разгласить государственные секреты в радиопередаче на канале ERR. Департамент проверил информацию в ходе надзорного производства, и мы можем подтвердить, что министр обороны не разглашал государственные секреты», – прокомментировали в КаПо.

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