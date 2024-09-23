Ракетная суперкоманда: как ключевые фигуры в области обороны устроились к Мадиберку
Основатель занимающейся производством боеприпасов компании Frankenburg Technologies Таави Мадиберк собрал у себя лучших специалистов в сфере обороны. Полезные связи налаживались постепенно и осторожно.
Июньский летний вечер 2022 года. В ресторане Ferro в старом городе Пярну сидит шумная компания из пяти-шести человек. Участники все больше шумят, сквернословят и мешают остальным отдыхающим. В конце концов, хозяин ресторана вмешивается и разгоняет компанию.
Через неделю в СМИ появляется статья, где упоминается, что одним из участников этой компании был тогдашний канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.
Если остальные участники компании ранее по какой-то причине оставались в тени, то теперь Äripäev подтвердили, что среди них был также генеральный директор и один из основателей производящей суперконденсаторы компании Skeleton Technologies Таави Мадиберк, а также бывший финансовый директор MM Grupp и специалист в области водородных технологий Марко Виркебау.