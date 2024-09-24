Россия наращивает военные расходы

Вопреки планам, Россия не станет сокращать расходы на оборону и внутреннюю безопасность. Вместе они в 2025 году составят 40% расходов ее федерального бюджета, пишет Bloomberg, получивший проект документа. Сумма вырастет на 20% по сравнению с 2024 годом.