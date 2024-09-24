Россия наращивает военные расходы

Проект бюджета России показывает расходы на оборону на уровне 6,2% ВВП в следующем году, пишет агентство Bloomberg
, ознакомившееся с проектом документа. Вместо снижения на 20%, заложенного в действующем бюджетном плане на 2025 год, они вырастут на 25%. Таким образом, Россия планирует сохранить расходы на оборону на историческом максимуме в 2025 году и ожидает лишь незначительного снижения в последующие два года, что не означает ничего хорошего ни для Украины, ни для самой России в долгосрочной перспективе.