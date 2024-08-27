Инвестор Тоомас: у Novaturas все очень плохо

Предприниматель жалуется на банки: «Мы стали заложниками принципа - знай своего клиента»

После скандалов, связанных с отмыванием денег, эстонские банки стали особенно тщательно проверять своих клиентов. Некоторым они просто отказываются открыть расчетный счет. Своим печальным опытом поделился с ДВ предприниматель, владелец нескольких компаний, занимающихся трансграничной торговлей, Андрей Неверов.

После скандалов, связанных с отмыванием денег, эстонские банки стали особенно тщательно проверять своих клиентов. Некоторым они просто отказываются открыть расчетный счет. Своим печальным опытом поделился с ДВ предприниматель, владелец нескольких компаний, занимающихся трансграничной торговлей, Андрей Неверов.