Назад 09.10.24, 10:49 Минфин снова обещает пресечь нецелевое использование OÜ В начале года правительство Эстонии заявило о намерении бороться со схемами обхода налогов через OÜ, так называемым OÜ-tamine – по словам министра финансов Юргена Лиги, работа над этим вопросом ведется в ежедневном режиме, и бизнес ждут новые ограничения.

Министр финансов Юрген Лиги подтвердил, что планы по ограничению OÜ-tamine по-прежнему обсуждаются. Foto: Andras Kralla

По словам главы отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Лии Парве, ведомство считает серьезной проблемой, когда владельцы таких фирм живут за счет своих предприятий, приобретая недвижимость и другие объекты для личного использования, что может скрывать налоги на сумму более 10 миллионов евро в год.

«Я непременно представлю новые решения, о которых пока никто не додумался. Я одобрил несколько принципиальных изменений, и работа в этом направлении идет», – прокомментировал вопрос Rus.ERR министр финансов Юрген Лиги, подчеркнув однако, что окончательных планов по ограничению таких схем у коалиции пока нет.

В прошлом году, благодаря работе департамента, обязательства предприятий по уплате налогов выросли на 3,3 миллиона евро, а в этом году – на 2,3 миллиона евро. Он также отметил, что работа по борьбе с уклонением от налогов – это ежедневная деятельность, а не временная кампания.

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