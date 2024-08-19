    Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности

    Бывший лоббист оборонной промышленности и нынешний министр иностранных дел Маргус Цахкна.Фото: Andras Kralla

    Маргус Цахкна, который в прошлом году продал свою долю в производителе полевых госпиталей, не подал годовой финансовый отчет, несмотря на предупреждение о штрафе.

    «Все дело в какой-то технической проблеме. Сам отчет уже готов, и я верю, что скоро он будет подан», – прокомментировал министр обороны Маргус Цахкна («Ээсти-200») изданию Äripäev.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности
Крупный работодатель Ляэне-Вирумаа сокращает треть штата
Ляэнеметс: мы обсудим идею Лиги о налогообложении фонда оплаты труда
Эпицентр
Дело Пруунсильда: письма политиков, которые адвокаты пытались засекретить любой ценой
Несмотря на протесты защитников крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда, заседание, на которым изучались его переписки с политиками «Отечества», не было закрытым.
Несмотря на протесты защитников крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда, заседание, на которым изучались его переписки с политиками «Отечества», не было закрытым.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Производитель пива: приграничная торговля вернулась
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Все мнения
Интервью
Учитель эстонского из Москвы: «Синдром самозванца не остановил»
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект