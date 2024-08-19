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Кристьян Прууль

19 августа 2024 в 13:23









Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности

Бывший лоббист оборонной промышленности и нынешний министр иностранных дел Маргус Цахкна. Фото: Andras Kralla

Маргус Цахкна, который в прошлом году продал свою долю в производителе полевых госпиталей, не подал годовой финансовый отчет, несмотря на предупреждение о штрафе.

«Все дело в какой-то технической проблеме. Сам отчет уже готов, и я верю, что скоро он будет подан», – прокомментировал министр обороны Маргус Цахкна («Ээсти-200») изданию Äripäev.