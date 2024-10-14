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  • 14.10.24, 11:03

МВД намерено ограничить возможности получения э-резидентства

Министерство внутренних дел завершило работу над законопроектом, ограничивающим возможности получения эстонского электронного резидентства гражданами стран, отнесенных к группе риска, и рассчитывает на вступление изменений в силу уже с 2025 года, передает rus.err.ee.
Таллинн. Фото иллюстративное.
  • Таллинн. Фото иллюстративное. Foto: Meeli Küttim
Законопроект наделяет министра внутренних дел правом вводить своим постановлением перечень стран, относимых к группе риска, и соответствующие ограничения на предоставление эстонского электронного резидентства гражданам таких стран.
Список будет составляться с учетом информации из различных перечней государств с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма и прежде всего – из списка, публикуемого эстонским Бюро данных по отмыванию денег.
По состоянию на 18 сентября, в этом списке значатся 32 государства и территории: Афганистан, ОАЭ, Буркина-Фасо, Иран, Йемен, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Нигерия, Мали, Северная Корея, Сирия, Алжир, Египет, Иордания, Ирак, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Марокко, Мозамбик, Нигер, Пакистан, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан и, отдельно, Северо-Кавказский федеральный округ РФ.
Гражданам России и Беларуси эстонское э-резидентство перестали предоставлять с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а заявки на продление удостоверений электронного резидента, выданных до этой даты, рассматриваются очень критически.

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