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  • 14.10.24, 12:30

Отчет: наибольшим потенциалом для Эстонии обладают три энергоемкие отрасли

Центр мониторинга развития пишет в новом кратком отчете, что привлечение энергоемких производств в Эстонию должно осуществляться только в том случае, если их добавленная стоимость на одну энергетическую единицу не ниже средней.
Центр мониторинга развития отмечает, что среди энергоемких отраслей перспективными для Эстонии могут быть, например, цепочки добавленной стоимости, связанные с переработкой биомассы (в т.ч. древесины). Фото иллюстративное.
  • Центр мониторинга развития отмечает, что среди энергоемких отраслей перспективными для Эстонии могут быть, например, цепочки добавленной стоимости, связанные с переработкой биомассы (в т.ч. древесины). Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann
Создание энергоемких производств оправдано лишь в том случае, если они открывают возможности для запуска в Эстонии экономической деятельности с более высокой добавленной стоимостью, полагают в учреждении.

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