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27 марта 2024 в 10:11









Нидерландская компания планирует построить в Пярну завод стоимостью в миллиард евро

Проектный директор Power2X Петер Даемен на возможном месте расположения завода на улице Нийду в Пярну. Фото: Kristi Kuusmik-Orav

Нидерландская компания планирует построить в Пярну установку по производству метанола и водорода стоимостью в миллиард евро.

Power2X планирует построить центр зеленой энергетики в промышленной зоне Нийду в Пярну. Планируемый завод будет производить до 500 тысяч тонн метанола в год. Производство основано на местных отходах лесного хозяйства и водороде, в качестве энергии планируется использовать продукцию будущих прибрежных ветроэнергетических зон Эстонии.

Основным сырьем является биомасса и отходы лесной промышленности Эстонии, такие как целлюлозная древесина, пеллеты и древесная щепа.

Компания планирует создать более 200 стабильных рабочих мест. В настоящее время проект находится на этапе оценки осуществимости, вскоре будет начата процедура получения разрешений. Производство планируется начать в 2028 году.

По словам мэра Пярну Ромека Козенкраниуса, благодаря потенциалу морских ветряных электростанций и восстановлению биомассы перед городом Пярну открылись совершенно новые возможности развития в области зеленой энергетики.

Power2X имеет завод по производству аммиака в Португалии и проект по производству солнечной энергии и водорода в Испании. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. Деятельность Power2X финансирует глобальная инвестиционная компания CPP Investments, которая инвестирует капитал канадского пенсионного фонда.