Отчет: импорт товаров из России сокращается, экспорт – наоборот

Последние два года показали, что, например, в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности доступное российское сырье было важным конкурентным преимуществом для Эстонии, отмечает руководитель Центра мониторинга развития Уку Варблане.Фото: Liis Treimann

С начала полномасштабной войны в Украине импорт товаров и услуг из России и Беларуси сократился почти в десять раз, но экспорт пошел в противоположном направлении, сообщает Центр мониторинга развития в своем новом кратком отчете.

С начала войны и введения санкций импорт из России и Беларуси резко сократился – если в последнем квартале 2021 года он составлял 393 миллиона евро, или 4,7% ВВП Эстонии, то в первом квартале этого года цифры снизились до 40,5 миллиона евро и 0,4% соответственно. Однако экспорт Эстонии в Россию и Беларусь пошел в противоположном направлении – в четвертом квартале 2021 года экспорт составлял 1,2% ВВП Эстонии, а в первом квартале этого года он вырос до 1,5% ВВП.
Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что внешняя торговля с Россией исторически была очень нестабильной по политическим, регулятивным и экономическим причинам. «До полномасштабной войны Россия была важным импортером для Эстонии, но, например, в прошлом году Эстония импортировала из России и Беларуси товаров на 1,9 миллиарда евро меньше, чем в среднем за период 2019-2021 годов», – сказал Варблане.
Импорт сократился по 769 группам товаров и вырос по 170 группам.
Анализ товарных групп показывает, что эстонские компании заменили товары и услуги, ранее поставляемые из России и Беларуси, на поставки с других рынков, что часто приводит к более высоким закупочным ценам. В товарных группах, где импорт из России и Беларуси снизился, импорт из других стран за прошлый год вырос на 4,5 миллиарда евро в годовом исчислении по сравнению со средним показателем 2019-2021 годов. «Последние два года показали, что, например, в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности доступное российское сырье было важным конкурентным преимуществом для Эстонии», – подчеркнул Варблане.
С другой стороны, экспорт Эстонии в Россию и Беларусь показал противоположную тенденцию по сравнению с предвоенным периодом.
Если в четвертом квартале 2021 года экспорт в Россию составлял 0,8%, а в Беларусь – 0,4%, то есть всего 1,2% ВВП (100,2 миллиона евро), то в первом квартале 2024 года экспорт в эти страны составил в общей сложности 1,5% ВВП (140 миллионов евро). «Одной из причин, наряду с заблокированными из-за войны торговыми путями, можно считать использование новых рыночных возможностей в странах, ограниченных санкциями», – добавил Уку Варблане.
Центр мониторинга развития отмечает в своем кратком отчете, что если взять в качестве сравнения более длительный период – средние показатели 2019-2021 годов, то по сравнению с ними в прошлом году экспорт из Эстонии в Россию и Беларусь сократился на 148 миллионов евро. Однако различия по товарным группам значительны.
Наибольшее снижение наблюдается в экспорте машин и оборудования, подпавших под санкции (-73 миллиона евро), химической продукции (-47 миллионов евро), а также недрагоценных металлов и изделий из них (-17,5 миллионов евро). В то же время, например, экспорт готовых пищевых продуктов и напитков в 2023 году по сравнению с довоенным периодом вырос на 12,4 миллиона евро. Значительно увеличился и экспорт живых животных и продуктов животного происхождения (+6,1 миллиона евро).
С кратким отчетом можно ознакомиться здесь.

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