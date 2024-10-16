Назад 16.10.24, 17:03 Зеленский представил «план победы» в войне с Россией Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной раде свой «план победы» в российско-украинской войне. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений, пишет «Медуза».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна войти в НАТО. Foto: Scanpix

Первый пункт «плана победы» касается геополитики, второй и третий затрагивают военную сферу, четвертый – экономику, пятый – безопасность. По словам Зеленского, первые четыре пункта необходимо выполнить во время войны, «чтобы ее завершить», а пятый пункт касается времени после войны.

Пункт первый. Приглашение Украины в НАТО

«В течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные. Россияне должны почувствовать, что их царь проиграл геополитически», – заявил Зеленский.

По его словам, приглашение – это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости: «Решительность в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине. Именно поэтому это начальный пункт плана победы. Свидетельство решимости. Безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят на самом деле место Украины в архитектуре безопасности».

Пункт второй. Оборона

«Это необратимое укрепление украинской обороны против агрессора. Это реалистично – защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и несмотря на российскую пропаганду начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля», – заявил президент Украины.

Зеленский заявил, что «ключом к реализации второго пункта плана победы» станут следующие шаги:

«успешное продолжение» операций ВСУ в определенных районах РФ, призванное не допустить создания буферных зон на территории Украины;

«необратимое усиление позиций» ВСУ и «уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины»;

«помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины»;

усиление ПВО для защиты населенных пунктов Украины от российских ударов, а также «совместные защитные операции» с соседями Украины в Европе по уничтожению ракет и дронов «в пределах доступа воздушного щита партнеров»;

расширение операций с применением украинских ракет и дронов, инвестиции в наращивание их производства в Украине;

«снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России – по объектам военной инфраструктуры – и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения»;

«предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки».

Оборонный пункт плана содержит тайное приложение, доступ к нему есть у партнеров, «которые имеют соответствующий военный потенциал помощи», сказал Зеленский.

Пункт третий. Сдерживание

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит вариативность действий России до таких перспектив: или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям.

Пункт содержит тайное приложение, которое уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Пункт четвертый. Стратегический экономический потенциал

«В Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир. Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне», – заявил Зеленский.

Пункт стратегии содержит тайное приложение, которое передается «только определенным партнерам».

Пятый пункт. Послевоенное время

«После этой войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди – наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны альянса и обеспечения безопасности в Европе», – сообщил Зеленский. Он предложил, чтобы после войны украинские подразделения заместили отдельные военные контингенты вооруженных сил США, дислоцированные в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «план победы» Зеленского, назвал стратегию Украины «эфемерным мирным планом». «Скорее всего, это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал “мирным планом”. Какого-то иного плана там нет. Но может быть иной план, который может быть действительно мирным: это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что власти в Киеве должны «протрезветь и осознать причины, которые привели к конфликту на Украине».

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