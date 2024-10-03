Глава разведки Эстонии: сдержанность Запада поощряет Кремль

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин считает, что нерешительность стран НАТО побуждает Москву к дальнейшей эскалации в отношениях с Западом.
- Президент России Владимир Путин. Foto: Sebastian Castelier
Российские власти и пропаганда постоянно твердят, что Россия находится в состоянии войны с так называемым «коллективным Западом». Но Каупо Розин, глава Департамента внешней разведки Эстонии, полагает, что президент России Владимир Путин сомневается в том, что Москва на сегодняшний день готова к прямому столкновению с НАТО. «Я думаю, он уважает НАТО, но, опять же, мы должны убедиться, что это уважение сохранится в ближайшие годы», – заявил Розин в интервью Тиму Себастиану в программе DW
Conflict Zone.
При каких условиях Россия может начать войну с Западом?
При этом глава эстонской разведки считает, что Россия может развязать глобальный вооруженный конфликт, если Владимир Путин поймет, что он «сможет выйти невредимым из подобной ситуации, что ему это сойдет с рук». Как указывалось в докладе разведывательного ведомства, опубликованном в феврале 2024 года, Москва готовится к военной конфронтации с Западом, и это может произойти в течение ближайших десяти лет. Это куда более оптимистичная оценка, чем у многих других европейских военных и политиков. К примеру, в июле главнокомандующий армией Великобритании генерал Роланд Уокер заявил, что у НАТО есть только от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к войне со странами, которые он назвал «осью потрясений»: Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Розин полагает, что для определения времени начала возможного потенциального военного конфликта с Россией необходимо учитывать целый ряд факторов. «Первый большой вопрос – чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в данном случае. Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенной в себе державой, то все расчеты она будет делать исходя из этой новой ситуации», – уверен начальник эстонской разведки. Поэтому Запад, полагает Розин, должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленной державой, властям которой надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте. «Я думаю, что Путин не переживет поражения России», – подчеркнул Розин.
Второй определяющий фактор: сколько времени потребуется россиянам на восстановление или создание новых вооруженных сил. «Мы должны иметь в виду, что российские вооруженные силы сегодня на несколько сотен тысяч солдат больше, чем до начала крупномасштабного вторжения», – напомнил Розин, добавив, что Москва также расширяет производство боеприпасов и современного оружия, часть которого пока не используется в войне в Украине. Тем не менее, уверен он, Россия не сможет возмещать сегодняшний уровень потерь в живой силе и технике на протяжении ближайших лет.
Невидимая война против Европы
Розин подтвердил, что Москва уже продолжительное время устраивает диверсии не только в Эстонии, но и в других странах Европы. При этом, по его словам, ситуация в последний год обострилась. «Это инструмент, который, по мнению России, она может использовать против Запада для его дестабилизации, чтобы внести напряженность в наши общества», – пояснил глава разведки. При этом только «за последний год в связи с российской диверсионной деятельностью в Эстонии было арестовано более 15 человек», – указал он. По словам Розина, подобные действия России нацелены на создание напряженности в Эстонии, а также призваны подорвать поддержку Украины. Это делается, «чтобы мы больше внимания уделяли внутренним проблемам и меньше – поддержке украинцев», – подчеркнул он.
При этом, как считает Розин, Россия надеется, что ее диверсионная деятельность не будет рассматриваться в НАТО как повод задействовать пятую статью устава альянса, согласно которой нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза.
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