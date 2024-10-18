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  • 18.10.24, 14:11

Список: гражданам этих стран Эстония уделяет особое внимание при выдаче виз

При выдаче виз полиция уделяет особое внимание гражданам некоторых стран. Бизнесмены и представители образовательной сферы отмечают, что эти страны включены в список стран риска, который и публикует Äripäev.
Число иностранных студентов в Эстонии резко сократилось за четыре года. Фотография иллюстративная.
  • Число иностранных студентов в Эстонии резко сократилось за четыре года. Фотография иллюстративная. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp / Scanpix
И предприниматели, и работающие в сфере образования деятели знают – у Департамента полиции и погранохраны (PPA) есть список стран риска, граждан которых проверяют более строго при, например, получении визы. Официально данный список стран не разглашается, что ставит под вопрос маркетинговую деятельность по привлечению иностранных студентов и работников в Эстонию.

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