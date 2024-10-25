Назад 25.10.24, 10:01 Kiviõli Keemiatööstus, вероятно, удастся избежать прекращения деятельности Вероятно, что Kiviõli Keemiatööstus удастся избежать закрытия в новом году завода масел и сланцевого карьера с более чем 530 работниками, ввиду того что переговоры с Министерством климата о продлении срока выполнения требований по окружающей среде подходят к заключительному этапу, пишет «Северное побережье».

Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли. Foto: Erik Prozes

В конце прошлого года исполнительный руководитель Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа сообщил, что если предприятие не получит отсрочки при выполнении требований по окружающей среде, то с 2025 года производство сланцевого масла в Кивиыли продолжить не удастся.

По его словам, Департамент окружающей среды и Министерство климата требовали, чтобы на предприятии к концу нынешнего года была построена установка для улавливания серы, которая стоит 20 миллионов евро.

Он признался, что за год построить ее невозможно и у предприятия нет к тому же свободных денег и уверенности, что эта инвестиция не окажется напрасной, поскольку существует большая неуверенность относительно применения сланца: на имеющемся разрезе сланца хватит примерно на три года, разрешение на создание нового разреза предприятие не получило.

В эту среду Прийт Орумаа сказал, что переговоры с Министерством климата выходят на финишную прямую: «Мы еще обговариваем некоторые подробности. Я думаю, что принципиальных расхождений нет. Если мы достигнем соглашения, то завод, очевидно, не закроется. Я настроен оптимистично, что соглашение, скорее, будет достигнуто, но утверждать это сегодня на сто процентов я еще не могу».

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