Kiviõli Keemiatööstus, вероятно, удастся избежать прекращения деятельности

Вероятно, что Kiviõli Keemiatööstus удастся избежать закрытия в новом году завода масел и сланцевого карьера с более чем 530 работниками, ввиду того что переговоры с Министерством климата о продлении срока выполнения требований по окружающей среде подходят к заключительному этапу, пишет «Северное побережье».
- Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли. Foto: Erik Prozes
В конце прошлого года исполнительный руководитель Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа сообщил, что если предприятие не получит отсрочки при выполнении требований по окружающей среде, то с 2025 года производство сланцевого масла в Кивиыли продолжить не удастся.
По его словам, Департамент окружающей среды и Министерство климата требовали, чтобы на предприятии к концу нынешнего года была построена установка для улавливания серы, которая стоит 20 миллионов евро.
Он признался, что за год построить ее невозможно и у предприятия нет к тому же свободных денег и уверенности, что эта инвестиция не окажется напрасной, поскольку существует большая неуверенность относительно применения сланца: на имеющемся разрезе сланца хватит примерно на три года, разрешение на создание нового разреза предприятие не получило.
В эту среду Прийт Орумаа сказал, что переговоры с Министерством климата выходят на финишную прямую: «Мы еще обговариваем некоторые подробности. Я думаю, что принципиальных расхождений нет. Если мы достигнем соглашения, то завод, очевидно, не закроется. Я настроен оптимистично, что соглашение, скорее, будет достигнуто, но утверждать это сегодня на сто процентов я еще не могу».
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Завод сланцевого масла Kiviõli Keemiatööstus должен прекратить работу до начала 2025 года по требованию Департамента окружающей среды. Директор завода закрывать его к сроку не собирается и намерен судиться с государством.
Kiviõli Keemiatööstus через год закроет свой завод масел с 550 сотрудниками, если не получит от Министерства климата отсрочку на установку сероуловителя, пишет «Северное побережье».
Правительство одобрило поправки к Закону о недрах, которые приостанавливают процедуры выдачи новых лицензий на добычу сланца на время подготовки Закона о климате, то есть до конца 2025 года, пишет ERR.ee.
Проект закона будет направлен на обсуждение в парламент.
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