Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,23%276,88
  • OMX Riga0,24%879,67
  • OMX Tallinn−0,28%1 742,57
  • OMX Vilnius0,11%1 059,56
  • S&P 5000,21%5 809,86
  • DOW 30−0,33%42 374,36
  • Nasdaq 0,76%18 415,49
  • FTSE 1000,03%8 271,93
  • Nikkei 225−0,6%37 913,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,43
  • OMX Baltic−0,23%276,88
  • OMX Riga0,24%879,67
  • OMX Tallinn−0,28%1 742,57
  • OMX Vilnius0,11%1 059,56
  • S&P 5000,21%5 809,86
  • DOW 30−0,33%42 374,36
  • Nasdaq 0,76%18 415,49
  • FTSE 1000,03%8 271,93
  • Nikkei 225−0,6%37 913,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,43
  • 25.10.24, 10:01

Kiviõli Keemiatööstus, вероятно, удастся избежать прекращения деятельности

Вероятно, что Kiviõli Keemiatööstus удастся избежать закрытия в новом году завода масел и сланцевого карьера с более чем 530 работниками, ввиду того что переговоры с Министерством климата о продлении срока выполнения требований по окружающей среде подходят к заключительному этапу, пишет «Северное побережье».
Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли.
  • Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли. Foto: Erik Prozes
В конце прошлого года исполнительный руководитель Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа сообщил, что если предприятие не получит отсрочки при выполнении требований по окружающей среде, то с 2025 года производство сланцевого масла в Кивиыли продолжить не удастся.
По его словам, Департамент окружающей среды и Министерство климата требовали, чтобы на предприятии к концу нынешнего года была построена установка для улавливания серы, которая стоит 20 миллионов евро.
Он признался, что за год построить ее невозможно и у предприятия нет к тому же свободных денег и уверенности, что эта инвестиция не окажется напрасной, поскольку существует большая неуверенность относительно применения сланца: на имеющемся разрезе сланца хватит примерно на три года, разрешение на создание нового разреза предприятие не получило.
В эту среду Прийт Орумаа сказал, что переговоры с Министерством климата выходят на финишную прямую: «Мы еще обговариваем некоторые подробности. Я думаю, что принципиальных расхождений нет. Если мы достигнем соглашения, то завод, очевидно, не закроется. Я настроен оптимистично, что соглашение, скорее, будет достигнуто, но утверждать это сегодня на сто процентов я еще не могу».

Похожие статьи

Эпицентр
  • 12.04.24, 14:24
Справедливость перехода Кивиыли проверит на себе: может закрыться главный работодатель города, который его отапливает
«Это тепло просто пойдет на воздух»
Завод сланцевого масла Kiviõli Keemiatööstus должен прекратить работу до начала 2025 года по требованию Департамента окружающей среды. Директор завода закрывать его к сроку не собирается и намерен судиться с государством.
Новости
  • 12.12.23, 16:53
Кивиылиский завод масел с 550 работниками через год может закрыться навсегда
Kiviõli Keemiatööstus через год закроет свой завод масел с 550 сотрудниками, если не получит от Министерства климата отсрочку на установку сероуловителя, пишет «Северное побережье».
Новости
  • 09.05.24, 15:15
Выдачу новых лицензий на добычу сланца приостановят до конца 2025 года
Правительство одобрило поправки к Закону о недрах, которые приостанавливают процедуры выдачи новых лицензий на добычу сланца на время подготовки Закона о климате, то есть до конца 2025 года, пишет ERR.ee. Проект закона будет направлен на обсуждение в парламент.
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:23
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 23.10.24, 06:00
Рига и Вильнюс вместо Нарвы и Тарту: трудоустраивающий украинцев стартап намерен покорить рынок балтийских столиц
2
Подсказка
  • 23.10.24, 09:41
Удобная схема сокращения работников осталась в прошлом
3
Новости
  • 24.10.24, 06:00
«Город не хочет брать наши деньги, только тратить». Имущество идет под снос
4
Новости
  • 22.10.24, 15:50
Вице-мэр Таллинна: город проводил многомиллионные тендеры в пользу одной компании
5
Биржа
  • 24.10.24, 08:52
День за ноль евро, душ в спортзале и еда на мероприятиях: как хитро сэкономить деньги
6
Новости
  • 24.10.24, 14:10
Владелец нарвского ночного клуба купил известный ресторан
«Готовимся к торжественному открытию»

Последние новости

Подсказка
  • 25.10.24, 13:05
Может ли неоплаченный штраф за парковку помешать получить жилищный кредит?
Новости
  • 25.10.24, 12:53
«Наши внуки будут это делать»: в Нарве пытаются сократить муниципальные должности
Новости
  • 25.10.24, 12:28
РЕЙТИНГ ЦЕН: Зарядка электромобиля в Эстонии — одна из самых дорогих в Европе
Новости
  • 25.10.24, 11:39
Сделка или банкротство: инвесторов Planet42 поставили перед выбором
Новости
  • 25.10.24, 10:35
«Готовимся к худшему». Компания Särts может сократить большую часть сотрудников
Новости
  • 25.10.24, 10:01
Kiviõli Keemiatööstus, вероятно, удастся избежать прекращения деятельности

Сейчас в фокусе

Инвестор Элизабет Оргметс отказалась от покупки интерьерных аксессуаров, которые на самом деле не нужны. Раньше такие покупки часто попадали в её корзину и отнимали деньги, так как походы по магазинам были для неё скорее способом провести время.
Биржа
  • 24.10.24, 08:52
День за ноль евро, душ в спортзале и еда на мероприятиях: как хитро сэкономить деньги
Олег Бохонко, председатель квартирного товарищества Теэстузе 58 задается вопросом: зачем сносить гаражи, которые не мешали властям Таллинна многие десятилетия?
Новости
  • 24.10.24, 06:00
«Город не хочет брать наши деньги, только тратить». Имущество идет под снос
Старинное здание, где работает ресторан Pärl, является частью торгового центра Fama.
Новости
  • 24.10.24, 14:10
Владелец нарвского ночного клуба купил известный ресторан
«Готовимся к торжественному открытию»
В то время как литовские и шведские банки демонстрируют медленный рост, LHV и Coop упали со своих рекордных уровней.
Инвестор Тоомас
  • 23.10.24, 16:35
Инвестор Тоомас: акции банков подешевели в разы. Хотел бы купить, да не могу…
На заводе Paulig в Сауэ была открыта производственная линия сальсы. Santa Maria обслуживает в общей сложности более 30 рынков.
Новости
  • 24.10.24, 13:53
Santa Maria инвестировала 10 млн евро в производство в Эстонии
Трудные времена хороши для бизнеса?
Нельзя говорить о сокращении, когда просто изменяется наименование должности, а рабочие задания остаются по большей части прежними, напоминают юристы.
Подсказка
  • 23.10.24, 09:41
Удобная схема сокращения работников осталась в прошлом
В среду на Аувереской электростанции мощностью почти 300 мегаватт начались пусконаладочные работы, и, если они пройдут успешно, станция уже в четверг начнет вырабатывать электроэнергию для рынка.
Новости
  • 24.10.24, 09:40
Начато расследование поломок на Аувереской электростанции
Ресторан UMA в квартале Ноблессенера готов к приему гостей. Фото: ЛАУРИ ЛААН
  • ST
Content Marketing
  • 23.10.24, 11:45
Доверьте нам организацию своего праздника! Рестораны UMA, Lore и Lessner в Ноблесснере предлагают вкусный стол и замечательные развлечения

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024