    Кивиылиский завод масел с 550 работниками через год может закрыться навсегда

    Судьба 550 сотрудников завода Kiviõli Keemiatööstus висит на волоске. Фото: Erik Prozes

    Kiviõli Keemiatööstus через год закроет свой завод масел с 550 сотрудниками, если не получит от Министерства климата отсрочку на установку сероуловителя, пишет «Северное побережье».

    По словам исполнительного руководителя Kiviõli Keemiatööstus Прийта Орумаа, Департамент окружающей среды и Министерство климата требуют от предприятия построить к концу следующего года установку сероуловителя, стоимость которой составляет 20 миллионов евро.
    Орумаа пояснил, что у предприятия нет свободных денег на ее строительство, и нет никакой уверенности, что эта инвестиция не окажется напрасной, поскольку существует большая неопределенность относительно использования сланца: «В нашем собственном карьере сланца хватит примерно на четыре года. Мы не получили разрешения на открытие нового карьера, нам даже не разрешили провести разведку».
    Пресс-представитель Министерства климата Виктория Корпан пояснила, что директива Европейского Союза по оборудованию сжигания, на основании которой Kiviõli Keemiatööstus должен установить сероуловитель, не является сюрпризом – ее приняли в 2015 году.
    По оценке Орумаа, для предотвращения остановки завода имеется единственное решение: чтобы государство предоставило по крайней мере пятилетний переходный период, при условии, что предварительно стороны точно договорятся о том, какое оборудование нужно установить.

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