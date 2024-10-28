Город в Литве привлекает работников бонусом в 6000 евро
Производственные компании в Шяуляе, на севере Литвы, испытывают нехватку персонала и пытаются найти способы привлечь больше специалистов. Одна из предложенных стратегий – бонус в размере 6000 евро, передает LRT.
Компании в литовском городе Шяуляй испытывают нехватку рабочей силы. Foto: Shutterstock
«Нам необходимо большое количество ИТ-специалистов, проектировщиков, чертежников и дизайнеров. Список должностей очень длинный, и мы стремимся заполнить все эти вакансии», – прокомментировал Каролис Григалиус, глава компании Ltintus.