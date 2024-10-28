Назад 28.10.24, 13:31 Город в Литве привлекает работников бонусом в 6000 евро Производственные компании в Шяуляе, на севере Литвы, испытывают нехватку персонала и пытаются найти способы привлечь больше специалистов. Одна из предложенных стратегий – бонус в размере 6000 евро, передает LRT

Компании в литовском городе Шяуляй испытывают нехватку рабочей силы. Foto: Shutterstock

«Нам необходимо большое количество ИТ-специалистов, проектировщиков, чертежников и дизайнеров. Список должностей очень длинный, и мы стремимся заполнить все эти вакансии», – прокомментировал Каролис Григалиус, глава компании Ltintus.

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