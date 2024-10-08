ТОП строителей инфраструктуры: «Сектор страдает от дефицита рабочей силы, молодежь интересуют лишь стартапы»
Входящие в ТОП инфраструктурного строительства компании смотрят в будущее позитивнее, чем еще год назад. При этом все из них испытывают как минимум одну проблему – нехватку квалифицированных работников.
Строители инфраструктуры жалуются на дефицит рабочей силы. Foto: Liis Treimann
В этом году ТОП компаний сектора строительства инфраструктуры возглавило предприятие Viamer Group. Руководитель фирмы Эгон Тишлер рассказал, что хорошим результатам в прошлом году поспособствовало строительство одной из крупнейших улиц Таллинна – улицы Йыэ-Пронкси.