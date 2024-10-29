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  • 29.10.24, 09:38

Участок трассы Rail Baltic между Латвией и Эстонией могут построить не раньше 2030 года

Министерство транспорта Латвии опубликовало отчет, согласно которому страна может не построить участок железнодорожной магистрали Rail Baltic с Эстонией до 2030 года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на латвийскую национальную телерадиокомпанию LSM.
Вокзал в Таллинне. Фото иллюстративное.
  • Вокзал в Таллинне. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
Министерство транспорта Латвии направило на согласование план, в котором первым этапом развития Rail Baltic называет строительство железнодорожной ветки до Эстонии, однако министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс признал, что нет никаких гарантий, что план будет реализован.
По словам Бришкенса, и Эстония, и Латвия должны приложить усилия, чтобы проект Rail Baltic получил как можно больше инвестиций в рамках следующего семилетнего плана финансирования Европейского Союза, что, в свою очередь, определяет скорость строительства железной дороги.
На вопрос, насколько вероятно, что этот план не будет реализован, Бришкенс ответил: «Нам, вероятно, следует спросить наших дипломатов или Министерство финансов, каковы наши ожидания от этих переговоров по бюджету ЕС».
Кроме того, с июня Латвия ищет способ сделать Ригу проходимой по европейской железнодорожной колее, но пока не нашла решения.

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