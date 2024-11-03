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  • 03.11.24, 17:01

Номинант на звание «Промышленник года» на стороне правительства в экономических спорах

Номинант на звание «Промышленник года» и владелец ETS Nord Урмас Хийе в интервью радио Äripäev заявил, что в настоящее время он склоняется на сторону правительства в экономических спорах, поскольку эстонская экономика нуждается в большем позитиве.
Владелец ETS Nord и номинант на звание промышленника года Урмас Хийе отмечает, что если в начале года компания работала с убытком, то уже во втором квартале ситуация начала улучшаться, и сейчас есть основания для оптимизма.
  • Владелец ETS Nord и номинант на звание промышленника года Урмас Хийе отмечает, что если в начале года компания работала с убытком, то уже во втором квартале ситуация начала улучшаться, и сейчас есть основания для оптимизма. Foto: Erik Riikoja
«Нам не нужно постоянно смотреть на соседей, а важно вместе искать пути для продвижения Эстонии», – считает владелец компании ETS Nord, занимающейся производством и разработкой вентиляционных решений. Урмас Хийе, один из трех номинантов на титул «Промышленник года», добавил, что видит на рынке позитивные изменения. «Мы видим, что процентные ставки снижаются и проекты снова запускаются. В Швеции начинается рост, Финляндия пока колеблется, но в следующем году, безусловно, тоже пойдет в гору», – отметил он.

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