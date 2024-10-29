Назад 29.10.24, 13:43 Äripäev в США: Трампа боятся больше, чем бездомности и наркотиков Сан-Франциско, который за последние годы погрузился в глубокий кризис, ждет момент истины: если не удастся остановить порочный круг, город ждет настоящий крах. Местные жители, однако, гораздо больше боятся второго срока Дональда Трампа.

«Целый день и всю ночь», – кричат протестующие в мегафоны, бьют по жестяным бочкам и делают все возможное, чтобы шуметь как можно громче. Протестуют сотрудники крупных гостиничных сетей, таких как Marriott, Hyatt и Hilton, – уборщики, повара, бармены и администраторы гостиниц.

Первоначально запланированная на три дня забастовка продолжается уже более пяти недель. Протестующие, действительно, барабанят и день, и ночь – так, что их трудно не заметить и не услышать в центре Сан-Франциско, особенно гостям этих самых отелей. Бастующих полторы тысячи, в соседних городах еще несколько тысяч.

Как и работники гостиниц, десятки тысяч других жителей Сан-Франциско чувствуют, что в их родном городе невозможно достойно жить работающему человеку. Все слишком дорого, а условия труда хуже, чем до пандемии.

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