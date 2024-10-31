Назад 01.11.24, 07:00 Трамп vs Харрис: что это значит для рынков Войны и конфликты, за которыми рынки всегда внимательно следят, отошли на второй план. Сегодня главная тема – выборы в США. Рынок вовсю готовится к новому президенту в стране с самой большой экономикой в мире. Кто же из кандидатов будет лучшим президентом для рынков?

Рынок облигаций уже испугался переизбрания Трампа, тогда как рынок акций, похоже, упускает кое-что из виду. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Разумеется, сегодня никто не знает точно, политика какого президента США окажет наиболее благоприятное влияние на экономику и рынки в целом. Однако с учетом обещаний и планов кандидатов на этот пост можно сделать определенные прогнозы и выявить потенциальные болевые точки. И рынки уже активно к этому готовятся.

Никто не думает о госдолге

Одна из нарастающих проблем США и мира в целом – это государственные долги, которые, по оценке МВФ, в этом году суммарно достигнут рекордных 100 триллионов долларов. На США из этой суммы придется около 35%.

И не похоже, чтобы Дональд Трамп или Камала Харрис пытались как-то адресовать эту проблему в своей экономической программе – никто из них не предлагает значительного сокращения дефицита бюджета страны. При этом оба кандидата, конечно же, планируют поддерживать и увеличивать рост экономики страны. Но возникает вопрос – откуда для этого возьмутся деньги?

Если Харрис хотя бы на словах обещает компенсировать любые новые расходы и программы за счет увеличения налогов или других поступлений, то в планы Трампа входит обратное. Он хочет продлить действие своего закона о сокращении налогов от 2017 года, срок действия которого истекает после 2025 года, при этом еще больше снизив ставки корпоративного налога. Он также предложил отменить налоги на чаевые, оплату сверхурочных и пособия пенсионерам по социальному обеспечению.

Ни у кого не остается на сегодняшний день сомнения, что дефицит госбюджета и увеличение госдолга – базовый сценарий в случае обоих кандидатов. Разница лишь в цифрах.

В соответствии со средней оценкой Комитета за ответственный федеральный бюджет США (CRFB) , план Харрис за 10 лет с 2026 по 2035 год увеличит долг страны на 3,95 триллиона долларов. Но диапазон колебания может быть от 8,3 триллиона до 300 миллионов долларов. В отличие от этого, план Трампа за тот же период увеличит долг США на 7,75 трлн долларов (максимальная оценка – 15,55 трлн долларов, минимальная – 1,65 трлн долларов).

Учитывая эти прогнозы, рынки, которые за последний месяц все больше склоняются к победе Трампа, уже проводят ребалансировку. В частности, доходность 10-летних гособлигаций США за полтора месяца подскочила почти на 70 базисных пункта, и это несмотря на снижение ставок со стороны ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре.

Доллар также окреп по отношению к другим валютам. Во-первых, более позитивные данные с рынка труда и общие показатели экономики США дают основания полагать, что ФРС не будет спешить с дальнейшим снижением ставки, но и инфляционные ожидания, которые обещают экономические планы обоих кандидатов, не дают доллару снижаться. И это вступает в противоречие с желаниями Трампа, который выступает за более дешевый доллар.

Рынку акций все нипочем?

В то же время рынок акций продолжает расти и бить новые рекорды. Отчасти это можно объяснить щедрыми планами обоих кандидатов, которые не планируют экономить на расходах государства.

В то же время повышение корпоративного налога и увеличение налогов для людей с высокими доходами, которые есть в программе Харрис, будут иметь менее позитивный эффект на рынок акций, в отличие от обещаний Трампа вновь урезать налоги.

Более того, в случае с переизбранием Трампа может сыграть и эффект его первых выборов. Тогда рынки поначалу опасались его прихода к власти, однако впоследствии за период его правления c 2017 года вплоть до пандемии рынки прилично росли. Очевидно, что в этот раз подобные ожидания также присутствуют на рынке.

Однако увеличение долга страны в итоге может привести не только к удорожанию заимствования, но и росту инфляции, что в итоге может негативно отразиться и на рынке акций, как это было в 2022 году.

Отчасти из-за подобных ожиданий золото криптовалюта уже успели подорожать. Но если золото исторически является защитным инструментом, в том числе от инфляции, то криптовалюта не прошла этого испытания в 2022 году, когда после всеобщего бума 2021 года обвалилась и начала восстанавливаться лишь к 2024 году. Тем не менее среди поклонников этого инструмента широко распространено убеждение, что криптовалюта является антиподом системы и фиатных денег, и в случае, если США продолжит наращивать свой долг, «печатая» все больше долларов, то криптовалюта может от этого только выиграть.

Более того, Трамп, который также является одним из тех, кого воспринимают как человека вне системы, занимает благоприятную позицию для криптовалют, что разгоняет стоимость этого актива.

В случае роста инфляции, увеличение процентных ставок может оказать негативное влияние на экономический рост, а значит и инвестиционные активы. Но немаловажное значение будет играть в этом случае и поведение Трампа, который вновь планирует распространить свое внимание и на ФРС, которая сейчас управляет ставками. В первый срок Трампу не удалось взять ФРС под свой контроль, но этих намерений он не оставляет и сейчас.

Экономические планы не вдохновляют

Старая политика Трампа, которая была заключена в знаменитом слогане его еще первой предвыборной кампании «Америка прежде всего» (America first), также может в итоге негативно отразиться на рынке акций. В первую очередь это касается тарифов на импорт, которые могут вырасти до 20% процентов на все товары и до 60% на товары из Китая.

В свою очередь экономисты Morgan Stanley ожидают, что план Трампа по введению тарифов приведет к сокращению роста реального роста ВВП США на 1,4% и в то же время приведет к росту потребительских цен на 0,9%.

Очевидно, что такие прогнозы, если они реализуются, могут поддержать рост отдельных секторов и отраслей, однако в целом снижение темпов экономического роста никогда не было хорошим сигналом для рынков.

С другой стороны, экономический план Харрис уже успели окрестить социалистическим, так как она обещает решить проблему дороговизны жизни путем стимулирования строительства жилья, пресечь завышение цен и расширит налоговые льгот для семей с маленькими детьми.

Например, по оценкам аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%, что предлагает Харрис, снизит прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, примерно на 5%. По их словам, каждое изменение налоговой ставки на 1 процентный пункт приведет к изменению прибыли на акцию (EPS) компаний S&P 500 на 1%.

Если оценить общее влияние планов Харрис на бизнес трудно, то рынки все-таки всегда больше отдавали предпочтение капиталистическому, а не социалистическому подходу в экономике.

В целом же экономисты сегодня спорят вокруг того, чей экономический план из кандидатов плохой и чей очень плохой. И это важный негативный сигнал для всех.

Великая неопределенность

Но планы планами, а как оно будет в реальности – сегодня точно сказать не может никто. И тем не менее планы и обещания будущего президента в той или иной степени все-таки будут задавать определенные тренды в экономике и соответственно на рынках. Особенно это будет играть важную роль сразу после выборов, когда первая реакция рынка будет формироваться исходя именно из ожиданий действий, а не реальных дел нового президента. Отсюда можно предположить, что рынок акций, вероятно, в первое время больше порадуется переизбранию Трампа, тогда как рынок облигаций вздохнет с большим облегчением, если президентом будет Харрис.

Но можно предположить, что в более долгой перспективе от президентства Трампа можно ожидать большей волатильности, что также было характерно для рынков и в первый период его правления. То есть, этот кандидат на посту президента, вероятно, будет более интересным для трейдеров, для которых подвижность рынка – важная составляющая успеха.

Не стоит забывать и то, что для Трампа это станет последним президентским сроком, если, конечно, он не поменяет конституцию. Это означает, что в отличие от Харрис он может действовать без оглядки на будущее. Радикальные и рискованные высказывания и решения Трампу были характерны и в первый срок, однако новое переизбрание может стать еще более драматичным.

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