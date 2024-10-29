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  • 29.10.24, 15:07

Раудсепп – о падении экономики: не вижу причин для оптимизма

По словам директора Института конъюнктуры Пеэтера Раудсеппа, чтобы экономика Эстонии росла, внутренний спрос должен значительно улучшиться, но это невозможно, если из экономики будет изыматься все больше денег в виде налогов.
Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп.
  • Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп. Foto: Andras Kralla/Äripäev
«Оценка текущей экономической ситуации ухудшилась. Это означает, что сама ситуация несколько ухудшилась, но снизился и прогноз на позитивные перспективы. Во-вторых, доверие потребителей снова упало, и, в-третьих, ухудшился экономический климат», – сказал он, передает rus.err.ee.
По словам Раудсеппа, повышение цен происходит более медленными темпами, и рост цен, подобный тому, что происходил несколько лет назад, не должен повториться: «Естественно, рост стоимости жизни оказывает давление на заработную плату, ожидания людей по зарплате выше, это, в свою очередь, увеличивает производственные затраты компаний, и рост цен остается неизбежным».
Раудсепп отметил, что, хотя все надеются увидеть признаки улучшения экономики, но этого сейчас не происходит – в следующем году экономическая ситуация снова изменится, потому что добавится негативное влияние нового повышения налогов на экономику.
Раудсепп не видит причин для оптимизма, считая, что Эстонию ждет очередное ухудшение экономической ситуации, как было в начале текущего года.

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