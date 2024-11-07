Правящая коалиция в Германии развалилась

Правящая в ФРГ «светофорная коалиция», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза-90»/«зеленых», развалилась.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Foto: Scanpix
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вынесет 15 января на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Об этом Шольц заявил вечером в среду, 6 ноября.
По словам канцлера, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck) в том, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий.
Шольц уволил министра финансов Линднера
До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем СвДП.
Сам Линднер позже в этот вечер обвинил Шольца в развале красно-зелено-желтой коалиции. Он подчеркнул готовность свободных демократов взять на себя ответственность за судьбы Германии в другом правительстве после новых выборов.
Партнеров по коалиции давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могут согласовать бюджет Германии на будущий 2025 год.
Конфликт между ними вспыхнул с новой силой в конце прошлой недели, когда достоянием гласности стало письмо министра финансов Кристиана Линднера канцлеру Шольцу с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны СДПГ и «зеленых», обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение проблем, стоящих перед страной, и стремлении найти повод для разрыва коалиции.
Линднер предложил досрочные выборы в бундестаг
На состоявшемся вечером 6 ноября в ведомстве федерального канцлера заседании коалиционного комитета, в состав которого входят председатели представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, министр финансов ФРГ и председатель СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии.
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