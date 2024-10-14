Первый тур выборов в Литве выиграли социал-демократы

В первом туре выборов оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы набрала 19,3 процента голосов избирателей. На втором месте – консервативный «Союз Отечества» действующего премьер-министра Шимоните, передает DW.
- Лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте. Foto: Mindaugas Kulbis, AP/Scanoix
В Литве в воскресенье, 13 октября, состоялся первый тур выборов нового парламента. По результатам обработки бюллетеней на всех избирательных участках первый тур выиграла оппозиционная Социал-демократическая партия с результатом в 19,3 процента голосов, сообщила избирательная комиссия в Вильнюсе.
Консервативный «Союз Отечества» действующего премьер-министра страны Ингриды Шимоните занял второе место с 17,9 процента голосов. На третьем месте (14,9%) расположилась популистская партия «Заря Немана» Ремигиюса Жемайтайтиса, которая известна своей откровенной антисемитской риторикой. Впервые в истории выборов в Литве такая партия может стать одной из главных сил в парламенте.
Четвертое место занял союз демократов «Во имя Литвы» с 9,2%, на пятом – «Союз крестьян и зеленых Литвы» (СКЗЛ) с 7,7 процента голосов. Необходимый 5-процентный барьер также преодолело Движение либералов, заручившееся поддержкой 7 процентов избирателей.
На выборах в Сейм Литвы в голосовании приняли участие 52,06 процента избирателей – этот показатель активности приблизительно на 5 процентов выше, чем на предыдущих выборах.
Произойдет ли смена правительства?
Как отмечает агентство dpa, результаты в целом подтвердили предвыборные опросы, которые указывали на возможную смену правительства в Литве.
Воскресное голосование было первым из двух туров: в первом из них избиратели определят 70 мест в парламенте на основе пропорционального представительства. Через две недели они будут голосовать за 71 прямой мандат в парламенте литовского Сейма. За депутатские мандаты на выборах 2024 года борются 14 партий и одна коалиция.
Благодаря своему расположению на восточном фланге НАТО Литва особенно уязвима в геополитическом противостоянии с Россией и рассматривает агрессивную войну РФ против Украины как прямую угрозу собственной безопасности, пишет dpa. Именно с этой целью Германия приняла ранее решение о размещении в Литве на постоянной основе боеспособной бригады бундесвера численностью порядка 5000 солдат.
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