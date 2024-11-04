Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,14%273,41
  • OMX Riga−0,2%872,08
  • OMX Tallinn0,43%1 742,47
  • OMX Vilnius−0,1%1 052,91
  • S&P 5000,41%5 728,8
  • DOW 300,69%42 052,19
  • Nasdaq 0,8%18 239,92
  • FTSE 1000,74%8 237,37
  • Nikkei 225−2,63%38 053,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%107,94
  • OMX Baltic−0,14%273,41
  • OMX Riga−0,2%872,08
  • OMX Tallinn0,43%1 742,47
  • OMX Vilnius−0,1%1 052,91
  • S&P 5000,41%5 728,8
  • DOW 300,69%42 052,19
  • Nasdaq 0,8%18 239,92
  • FTSE 1000,74%8 237,37
  • Nikkei 225−2,63%38 053,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%107,94
  • 04.11.24, 09:41

На президентских выборах в Молдове победила проевропейская Санду

Во втором туре выборов в Молдове действующая глава государства Майя Санду предварительно получает более 55,4% голосов, побеждая представителя пророссийской партии Александра Стояногло, передает DW.
Действующая глава Молдовы Майя Санду.
  • Действующая глава Молдовы Майя Санду. Foto: Scanpix
Действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду побеждает своего оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 3 ноября. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии, обработавшей утром в понедельник, 4 ноября, 99,8 процента голосов избирателей.
Санду предварительно набирает 55,41 процента голосов, тогда как Стояногло, представляющий оппозиционную, пророссийскую Партию социалистов, – 44,59 процента. Еще некоторое время назад лидировал Стояногло, но партия Санду выражала «легкий оптимизм» по поводу того, что тенденция может измениться после подсчета голосов избирателей, проживающих за рубежом, отмечает агентство AFP.
«Молдова, сегодня вы одержали победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему», – написала Санду в соцсети X.
По данным ЦИК, во втором туре президентских выборов проголосовали почти 1,7 миллиона человек, то есть более 54 процентов избирателей.
Первый тур выиграла Санду, однако она не набрала абсолютного большинства голосов, чтобы одержать полную победу. Президентские выборы в Молдове определят, будет ли будущий внешнеполитический курс страны проевропейским или пророссийским, указывает AFP.
Обвинения в «массовом вмешательстве» России
Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил Россию в «массовом вмешательстве» в процесс голосования. Эта попытка способна исказить результат, указал Секриеру. Так, официальный Кишинев рассматривает ложные тревоги о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии «как часть продолжающегося российского вмешательства», подчеркнул молдавский чиновник.
Молдавские власти также расследуют возможную организованную перевозку избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы с целью участия в голосовании в выборах президента Молдовы. Об этом сообщает молдавская полиция.
Референдум о евроинтеграции
Одновременно с первым туром выборов президента в Молдове прошел референдум о вступлении в Евросоюз. Сторонники евроинтеграции одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдовы оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.
Таким образом, в конституцию страны будут внесены поправки. В частности, в документе зафиксируют, что «европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова».

Похожие статьи

Новости
  • 21.10.24, 11:27
Голоса за и против евроинтеграции Молдовы сравнялись
Половина избирателей в Молдове, по предварительным данным, проголосовали против евроинтеграции в ходе референдума о стремлении страны в Евросоюз в воскресенье, 20 октября. Гражданам Молдовы предлагалось ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?».
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:23
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.11.24, 17:05
Делов-то: люди в черном обсудили катастрофу в эстонской экономике
2
Новости
  • 01.11.24, 14:53
Спасет, но ненадолго: Балтийская станция снова будет отапливать Нарву
3
Эпицентр
  • 01.11.24, 06:00
«Глупые европейские законы исполняем с немецкой точностью»
4
Новости
  • 03.11.24, 13:53
СМИ: Европа готовится к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае победы Трампа
5
ТОП
  • 02.11.24, 10:30
ТОП увольнений в стартапах: лидер сократил штат на 70%
6
Эпицентр
  • 01.11.24, 08:58
Эстонские компании рвутся на датский рынок. «Там никого и нигде не ждут»

Последние новости

Новости
  • 04.11.24, 13:34
ДВ открывают Академию предпринимательства для девочек
Новости
  • 04.11.24, 13:20
Эстонский производитель дронов: мы хотим достичь оборота в 100 млн евро
Биржа
  • 04.11.24, 12:28
Контрольный пакет акций Tallink увеличил активы Infortar до 2,5 млрд евро
Новости
  • 04.11.24, 11:55
Средняя зарплата в Riigi Kinnisvara достигает 5000 евро. Глава компании: ощущение, что это неверно
Биржа
  • 04.11.24, 10:29
ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти
Цены на нефть выросли
Новости
  • 04.11.24, 09:41
На президентских выборах в Молдове победила проевропейская Санду

Сейчас в фокусе

Уоррен Баффетт не нашел хороших возможностей для инвестирования миллиардов Berkshire Hathaway.
Биржа
  • 03.11.24, 12:00
Баффетт продал крупный пакет акций Apple
На счете Berkshire Hathaway – рекордная сумма
СМИ: Европа готовится к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае победы Трампа
Новости
  • 03.11.24, 13:53
СМИ: Европа готовится к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае победы Трампа
Делов-то: люди в черном обсудили катастрофу в эстонской экономике
Новости
  • 01.11.24, 17:05
Делов-то: люди в черном обсудили катастрофу в эстонской экономике
Количество сотрудников пяти стартапов в этом году упало до нуля. Фото иллюстративное.
ТОП
  • 02.11.24, 10:30
ТОП увольнений в стартапах: лидер сократил штат на 70%
Антс Лусти, бренд-стратег и член правления креативного агентства Identity.
Новости
  • 02.11.24, 10:00
Известному рекламному агентству грозит банкротство
Балтийская электростанция была законсервирована с апреля 2024 года, но с теоретической возможностью возобновить работу. Это случится в декабре или январе.
Новости
  • 01.11.24, 14:53
Спасет, но ненадолго: Балтийская станция снова будет отапливать Нарву
Советник по санации Inclusion OÜ Тармо Петерсон уверен, что нынешний план санации - лучши вариант для кредиторов.
Новости
  • 02.11.24, 14:21
Советник по санации Inclusion: бизнес в Южной Африке спасти было невозможно
Что следует учитывать при выборе зимней рабочей одежды?
  • ST
Content Marketing
  • 24.10.24, 16:43
Что следует учитывать при выборе зимней рабочей одежды?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024