Назад 13.11.24, 14:45 В Нарве опять меняется власть? Сегодня вечером в приграничном городе снова может смениться правящая коалиция, передает Delfi.

Катри Райк активно ведет переговоры – в том числе с Михаилом Стальнухиным. Foto: Liis Treimann

Сообщается, что сегодня в полдень Райк встретилась с председателем фракции «Нарва» в Нарвском горсобрании Алексеем Евграфовым (Центристская партия) и нынешним мэром Нарвы Яаном Тоотсом. По словам последнего, целью встречи было обсудить возможности формирования новой коалиции.

«Мы сформируем коалицию с новой фракцией “Центристская партия”, которая будет создана сегодня вечером, и фракцией Райк “Респект”», – сказал Тоотс. По его словам, переговоры ведутся уже несколько недель и сейчас вышли на финишную прямую.

При этом сама Катри Райк сообщила, что параллельно ведет переговоры с Михаилом Стальнухиным. Она намекнула Delfi, что тот, возможно, создаст новую фракцию.