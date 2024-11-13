В Нарве опять меняется власть?

Катри Райк активно ведет переговоры – в том числе с Михаилом Стальнухиным. Foto: Liis Treimann
Сообщается, что сегодня в полдень Райк встретилась с председателем фракции «Нарва» в Нарвском горсобрании Алексеем Евграфовым (Центристская партия) и нынешним мэром Нарвы Яаном Тоотсом. По словам последнего, целью встречи было обсудить возможности формирования новой коалиции.
«Мы сформируем коалицию с новой фракцией “Центристская партия”, которая будет создана сегодня вечером, и фракцией Райк “Респект”», – сказал Тоотс. По его словам, переговоры ведутся уже несколько недель и сейчас вышли на финишную прямую.
При этом сама Катри Райк сообщила, что параллельно ведет переговоры с Михаилом Стальнухиным. Она намекнула Delfi, что тот, возможно, создаст новую фракцию.
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