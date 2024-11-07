Назад 07.11.24, 06:00 Ожидания в Нарве: что Трамп грядущий нам готовит? Будущего президента США Дональда Трампа политические противники не раз обвиняли в том, что он настроен пророссийски. Трамп это отвергал, при этом не раз обещав быстро прекратить войну в Украине. Расположенной на границе с Россией Нарвы эти геополитические изменения могут коснуться непосредственно.

Американское присутствие в Нарве ощущается не только на военных парадах. Будет ли оно при Трампе более заметным или менее, пока не берется сказать никто. Foto: Николай Андреев

ДВ спросил известных нарвитян, чего они ожидают в связи с результатами американских выборов.

Политики не знают, чего ждать

Алексей Евграфов, депутат Рийгикогу и Нарвского горсобрания, председатель правящей фракции в горсобрании, считает, что Трамп-президент будет отличаться от Трампа-кандидата. «Политики заявляют на выборах о каких-то вещах, но то, что будет происходить в реальности, часто с этим не совпадает. Это мы и по Эстонии видим», – сказал он.

«Он обещал войну закончить. Если это ему удастся – это уже будет плюс, что касается нашей ситуации», – добавил Евграфов.

Лидер оппозиции в горсобрании Нарвы Катри Райк отмечает, что главным вопросом на американских выборах была не внешняя политика, а экономика – как люди справляются с жизнью? «Трамп уже был президентом. Было странно. Но ничего страшного с нами не случилось. Надеемся, что так будет и в этот раз», – сказала она.

Денис Ларченко, оппозиционный депутат Нарвского горсобрания, предлагает подождать и посмотреть, как он будет действовать. «Я не имею никакого представления, что будет при нем, он очень-очень экстравагантный человек, в любой момент может выкинуть что угодно», – сказал Ларченко.

«Подвижки в сторону СНГ»

Политик и блогер Михаил Паншин надеется, что Трамп действительно сможет прекратить войну в Украине, но полагает, что эстонские политики готовы к любым сюрпризам от Трампа. Нельзя исключать и выхода США из НАТО, считает Паншин.

В этом случае, говорит он, европейцам придется создавать замену нынешнему НАТО на свои деньги, без американских вложений. А если это не удастся – смягчать позицию по отношению к России.

«Лет через пять могут быть какие-то подвижки в сторону отношений со странами СНГ, не прямо с Россией, но с ее партнерами», – считает Михаил Паншин.

Быстрее изменить политику после окончания войны эстонские и европейские политики не смогут, говорит он: «Инерция политики против России очень большая, с 2014-го уже сколько президентов в США сменилось? Но я надеюсь, что Трамп будет не защищаться от внешнего врага, а заниматься экономической ситуацией в своей стране, будет похожим на венгерского Орбана».

Паншин отмечает, что у жителей Эстонии ухудшается экономическое положение, и возобновление отношений с Россией могло бы помочь. После войны уже нельзя будет списывать экономические проблемы Эстонии и повышение налогов на войну и лично Путина, как это делается сейчас, считает нарвский блогер-политик.

«В общем, от Трампа нам хуже не будет, но и легче однозначно не станет», – заключает он.

«Поздравляю, пусть проставляется!»

Евгений Рогов, музыкант, ведущий, музыкальный и футбольный организатор, замечает, что многие в Эстонии и в Европе в целом расстроены результатом американских выборов. Но, по его мнению, на самом деле, еще очень рано давать оценки, поскольку ситуация на международной арене может кардинально измениться.

«Одно дело предвыборная кампания, и другое – реальная власть. Поживем – увидим», – сказал он.

Рогов добавил, что, хотя президент в США имеет большую власть, на его позицию влияют и международные переговоры, и внутренняя американская политика – если большинство будет выступать против действий Трампа, ему придется менять планы.

«Но все это так далеко – мне гораздо ближе вопрос, кто в городе к власти придет. Цены на тепло, неучастие в предстоящих выборах нарвитян с красными паспортами – вот что нас должно волновать. А Трамп – ну, поздравляю, пусть проставляется!»

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