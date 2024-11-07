Ожидания в Нарве: что Трамп грядущий нам готовит?

Будущего президента США Дональда Трампа политические противники не раз обвиняли в том, что он настроен пророссийски. Трамп это отвергал, при этом не раз обещав быстро прекратить войну в Украине. Расположенной на границе с Россией Нарвы эти геополитические изменения могут коснуться непосредственно.
- Американское присутствие в Нарве ощущается не только на военных парадах. Будет ли оно при Трампе более заметным или менее, пока не берется сказать никто. Foto: Николай Андреев
ДВ спросил известных нарвитян, чего они ожидают в связи с результатами американских выборов.
Политики не знают, чего ждать
Алексей Евграфов, депутат Рийгикогу и Нарвского горсобрания, председатель правящей фракции в горсобрании, считает, что Трамп-президент будет отличаться от Трампа-кандидата. «Политики заявляют на выборах о каких-то вещах, но то, что будет происходить в реальности, часто с этим не совпадает. Это мы и по Эстонии видим», – сказал он.
«Он обещал войну закончить. Если это ему удастся – это уже будет плюс, что касается нашей ситуации», – добавил Евграфов.
Лидер оппозиции в горсобрании Нарвы Катри Райк отмечает, что главным вопросом на американских выборах была не внешняя политика, а экономика – как люди справляются с жизнью? «Трамп уже был президентом. Было странно. Но ничего страшного с нами не случилось. Надеемся, что так будет и в этот раз», – сказала она.
Денис Ларченко, оппозиционный депутат Нарвского горсобрания, предлагает подождать и посмотреть, как он будет действовать. «Я не имею никакого представления, что будет при нем, он очень-очень экстравагантный человек, в любой момент может выкинуть что угодно», – сказал Ларченко.
«Подвижки в сторону СНГ»
Политик и блогер Михаил Паншин надеется, что Трамп действительно сможет прекратить войну в Украине, но полагает, что эстонские политики готовы к любым сюрпризам от Трампа. Нельзя исключать и выхода США из НАТО, считает Паншин.
В этом случае, говорит он, европейцам придется создавать замену нынешнему НАТО на свои деньги, без американских вложений. А если это не удастся – смягчать позицию по отношению к России.
«Лет через пять могут быть какие-то подвижки в сторону отношений со странами СНГ, не прямо с Россией, но с ее партнерами», – считает Михаил Паншин.
Быстрее изменить политику после окончания войны эстонские и европейские политики не смогут, говорит он: «Инерция политики против России очень большая, с 2014-го уже сколько президентов в США сменилось? Но я надеюсь, что Трамп будет не защищаться от внешнего врага, а заниматься экономической ситуацией в своей стране, будет похожим на венгерского Орбана».
Паншин отмечает, что у жителей Эстонии ухудшается экономическое положение, и возобновление отношений с Россией могло бы помочь. После войны уже нельзя будет списывать экономические проблемы Эстонии и повышение налогов на войну и лично Путина, как это делается сейчас, считает нарвский блогер-политик.
«В общем, от Трампа нам хуже не будет, но и легче однозначно не станет», – заключает он.
«Поздравляю, пусть проставляется!»
Евгений Рогов, музыкант, ведущий, музыкальный и футбольный организатор, замечает, что многие в Эстонии и в Европе в целом расстроены результатом американских выборов. Но, по его мнению, на самом деле, еще очень рано давать оценки, поскольку ситуация на международной арене может кардинально измениться.
«Одно дело предвыборная кампания, и другое – реальная власть. Поживем – увидим», – сказал он.
Рогов добавил, что, хотя президент в США имеет большую власть, на его позицию влияют и международные переговоры, и внутренняя американская политика – если большинство будет выступать против действий Трампа, ему придется менять планы.
«Но все это так далеко – мне гораздо ближе вопрос, кто в городе к власти придет. Цены на тепло, неучастие в предстоящих выборах нарвитян с красными паспортами – вот что нас должно волновать. А Трамп – ну, поздравляю, пусть проставляется!»
Похожие статьи
Обновлено в 12:47
Дональд Трамп выиграл президентские выборы во второй раз и объявил себя победителем, обратившись к своим избирателям во Флориде. Мировые лидеры, включая президента и премьер-министра Эстонии, поздравили его с победой.
Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с Вашингтоном, в случае если выборы президента страны выиграет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, пишет «Медуза»
со ссылкой на The Washington Post.
После избрания нового президента в США местный рынок пошел резко вверх.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.
Сейчас в фокусе