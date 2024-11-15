Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,33%270,76
  • OMX Riga−0,48%881,75
  • OMX Tallinn0,53%1 739,37
  • OMX Vilnius−0,04%1 043,95
  • S&P 500−0,66%5 909,65
  • DOW 30−0,29%43 622,12
  • Nasdaq −1,06%18 904,91
  • FTSE 100−0,05%8 067,54
  • Nikkei 2250,28%38 642,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,17
  • OMX Baltic0,33%270,76
  • OMX Riga−0,48%881,75
  • OMX Tallinn0,53%1 739,37
  • OMX Vilnius−0,04%1 043,95
  • S&P 500−0,66%5 909,65
  • DOW 30−0,29%43 622,12
  • Nasdaq −1,06%18 904,91
  • FTSE 100−0,05%8 067,54
  • Nikkei 2250,28%38 642,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,17
  • 15.11.24, 16:49

Под давлением поляков: эстонская компания покупает местного конкурента

Принадлежащая владельцам Olerex компания Flexoil, занимающаяся продажей смазочных материалов и технических жидкостей, покупает местную фирму Oiltrade, чтобы справиться с польскими конкурентами.
Крупные польские игроки сдерживают цены в Эстонии.
  • Крупные польские игроки сдерживают цены в Эстонии. Foto: Flexoil OÜ
Руководитель Flexoil Раймо Хансен отметил, что покупка Oiltrade была логичным шагом: «Они занимаются тем же, что и мы».

Похожие статьи

Новости
  • 13.08.24, 12:49
Конкуренты требуют огромного штрафа для Olerex и угрожают подать в суд на государство
Топливные компании требуют от государства взыскать с Olerex все средства, которые компания якобы заработала, уклоняясь от выполнения биотопливных обязательств. Если государство не потребует вернуть эти деньги, компании угрожают судебным иском, передает Ärileht.
Новости
  • 29.08.24, 15:14
Польша готова стать лидером НАТО по расходам на оборону
Лидеры правящей коалиции Польши достигли соглашения о подготовке бюджета на следующий год, который увеличит расходы на оборону как минимум до 4,7% ВВП, сообщает Polskie Radio со ссылкой на RMF FM.
Биржа
  • 01.11.24, 12:49
Сделка на 120 млн: Eesti Gaas покупает польский энергетический концерн EWE
Торгующаяся на бирже инвестиционная компания Infortar через свою дочернюю фирму Eesti Gaas приобретает весь польский бизнес немецкого энергетического концерна за 120 миллионов евро.
Новости
  • 03.07.24, 09:50
Госсуд изучит жалобу оштрафованной на 1 млн евро фирмы Olerex
Государственный суд рассмотрит жалобу топливной компании Olerex, требующей отменить назначенный ей штраф в размере 1 млн евро за нарушение обязательства по биодобавкам в топливе.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 14.11.24, 08:41
Предприниматель о строительном рынке Финляндии: ситуация катастрофическая
2
Новости
  • 12.11.24, 09:50
Остановка сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа может затронуть до 40% трудоустроенных жителей
3
Интервью
  • 14.11.24, 06:00
Управляющий местной Dodo Pizza: «Нам выгоднее возить сыр из Бельгии»
4
Новости
  • 13.11.24, 14:45
В Нарве опять меняется власть?
5
Новости
  • 14.11.24, 13:48
Гросс: кризис только подкрадывается к кошелькам потребителей
6
Новости
  • 13.11.24, 10:27
Swedbank понизил прогноз экономики Эстонии

Последние новости

Новости
  • 15.11.24, 16:49
Под давлением поляков: эстонская компания покупает местного конкурента
Новости
  • 15.11.24, 15:43
Новая коалиция в Нарве: Райк снова станет мэром, горсобрание возглавит Стальнухин
Новости
  • 15.11.24, 14:27
Санация – это не конец: металлургическое предприятие уже вышло в прибыль
Новости
  • 15.11.24, 13:49
Apple обвиняют в сотрудничестве с властями РФ: компания скрыла подкасты BBC и «Эха Москвы»
Биржа
  • 15.11.24, 13:02
Неожиданный выбор Трампа обрушил акции производителей вакцин
Биржа
  • 15.11.24, 12:28
Еврокомиссия оштрафовала Meta на 798 млн евро
Новости
  • 15.11.24, 12:02
В центре Таллинна возобновляется затянувшийся на долгие годы проект
Новости
  • 15.11.24, 10:54
Латвийское министерство скрывало подлинные масштабы дороговизны Rail Baltica

Сейчас в фокусе

В Финляндии несколько строительных фирм были вынуждены прекратить свою деятельность из-за экономического спада. Ситуация на рынке не демонстрирует признаков улучшения.
Эпицентр
  • 14.11.24, 08:41
Предприниматель о строительном рынке Финляндии: ситуация катастрофическая
«Повышение налогов, конечно, ударит по ценам», – говорит член правления Dodo Pizza Виктор Иванов.
Интервью
  • 14.11.24, 06:00
Управляющий местной Dodo Pizza: «Нам выгоднее возить сыр из Бельгии»
Предприниматель Олег Гросс.
Новости
  • 14.11.24, 13:48
Гросс: кризис только подкрадывается к кошелькам потребителей
Вельо Коннимойс, основатель и руководитель машиностроительной компании Radius Machining.
Mнения
  • 14.11.24, 11:43
Вельо Коннимойс: мы должны освободиться от скандинавского субподряда
«Кризис в Германии – это возможность для нас»
Система инвестиционных счетов позволяет инвесторам инвестировать средства эффективным с точки зрения налогообложения способом.
Биржа
  • 14.11.24, 09:30
Новый закон позволит предлагать инвестиционные счета не только банкам
В случае войны местные власти в пограничных районах будут играть большую роль, чем в обычное мирное время, указывает политик и социолог Марью Лауристин.
Интервью
  • 13.11.24, 06:00
Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Новости
  • 14.11.24, 13:07
Министр: увеличение квоты не приведет к массовой иммиграции
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024