Под давлением поляков: эстонская компания покупает местного конкурента

Топливные компании требуют от государства взыскать с Olerex все средства, которые компания якобы заработала, уклоняясь от выполнения биотопливных обязательств. Если государство не потребует вернуть эти деньги, компании угрожают судебным иском, передает Ärileht.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.