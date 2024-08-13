Новости

dv.ee

13 августа 2024 в 9:49









Конкуренты требуют огромного штрафа для Olerex и угрожают подать в суд на государство

Справедливым было бы, если бы государство наложило на Olerex денежный штраф, который по закону может достигать 20 миллионов евро в год, считают конкуренты компании. Фото: Erik Prozes

Топливные компании требуют от государства взыскать с Olerex все средства, которые компания якобы заработала, уклоняясь от выполнения биотопливных обязательств. Если государство не потребует вернуть эти деньги, компании угрожают судебным иском, передает Ärileht.

Член правления конкурирующей компании Terminal, Алан Ваат, утверждает, что Olerex приобрела автозаправочные станции в Латвии на деньги, полученные «мошенническим путем». По его словам, с Olerex необходимо взыскать эти средства и даже больше: «Нарушение закона должно обходиться гораздо дороже, чем соблюдение правил».

Продавцы топлива, из которых наиболее активная позиция у Terminal, уже более года обвиняют Olerex в невыполнении обязательств по биотопливу. «Один участник рынка не выполнял биотопливные обязательства последние три года, и сейчас идет уже четвертый год», – утверждает Ваат.

Эстонская топливная ассоциация полагает, что прибыль Olerex от мошенничества с биотопливом составила 10 млн евро в 2021 году, 35 млн евро в 2022 году и 5-6 млн евро в 2023 году.

«За последние три года Olerex сэкономила за счет окружающей среды 50-51 миллион евро, совершив таким образом климатическое преступление и получив несправедливое конкурентное преимущество на топливном рынке», – подчеркивает Ваат, указывая на быструю экспансию Olerex в Латвии.

Ваат считает, что Olerex должен быть назначен справедливый штраф за нарушения или же компанию нужно обязать выполнить биотопливные обязательства задним числом. При этом он добавляет, что одного лишь выполнения биотопливных обязательств задним числом будет недостаточно.

Поскольку правительство Швеции решило с 2024 года снизить обязательства по биотопливу до минимального уровня Европейского Союза (ЕС), на рынке биотоплива образовался избыток. В результате этого цена на биотопливо за последние полтора года снизилась более чем на 40%. Следовательно, если Olerex сейчас выполнит свои биотопливные обязательства задним числом, компания все равно останется в выгодном положении по сравнению с конкурентами, поясняет Ваат.

По мнению Ваата, справедливым было бы, если бы государство наложило на Olerex денежный штраф, который по закону может достигать 20 миллионов евро в год.

В Olerex утверждают, что компания не получила никакого преимущества и уже подала в суд на Terminal за распространение клеветы. Адвокат компании Оливер Няэс подчеркнул, что Департамент окружающей среды также публично заявлял, что Olerex не получила никакого рыночного преимущества.

Няэс не считает объективными и заявления Эстонской топливной ассоциации. По его словам, этой организацией фактически управляет компания AS Terminal и другие находящиеся под ее влиянием конкуренты.

Грядет иск?

За невыполнение биотопливных обязательств в 2022 году Департамент окружающей среды наложил на Olerex штраф в размере 8 миллионов евро. Тартуский уездный суд снизил штраф до одного миллиона евро, посчитав, что вина предприятия невелика, а отягчающих обстоятельств нет.

Но и этим решением Olerex осталась недовольна и обжаловала его в Государственном суде. Государственный суд принял жалобу к рассмотрению.

Все еще продолжается расследование в рамках другого уголовного дела. Согласно подозрению, член правления Olerex Андрес Линнас в интересах компании приказал работникам предоставить Департаменту окружающей среды ложную информацию о топливе в танкере, прибывшем в Эстонию 30 декабря прошлого года.

В то же время в Департаменте окружающей среды отмечают, что шансов на то, что на Olerex будет наложен столь гигантский штраф, как требуют конкуренты, нет. По словам заместителя генерального директора в сфере надзора Департамента окружающей среды Олава Аварсалу, за невыполнение биотопливных требований на данный момент можно назначить штраф до 10 миллионов евро. В рамках уголовного производства за представление ложных данных суд может наложить штраф до 16 миллионов евро и потребовать конфискации выявленного криминального дохода.

«Действующее правовое поле не поддерживает ожидания участников рынка, более строгие штрафные санкции еще не вступили в силу», – добавил он.

Продавцы топлива же недовольны мягкостью Департамента окружающей среды и ставят под сомнение его компетентность в контроле выполнения биотопливных обязательств. Они обратились в Министерство климата с просьбой о проведении проверки деятельности Департамента окружающей среды.

«У участников топливного рынка нет другого выбора, кроме как подать в суд на государство на основании закона о государственной ответственности», – пояснил Ваат, по словам которого основанием для этого является деятельность Департамента окружающей среды. Ваат считает, что Департамент окружающей среды не расследовал нарушения биотопливных обязательств или позволил им истечь, расследовал их неправильно и распространял ложную информацию о правилах выполнения биотопливных обязательств. По его мнению, эти упущения создали на топливном рынке несправедливую конкуренцию.

Генеральный директор Эстонской топливной ассоциации Криста-Мария Алас заявила, что у нее нет информации о планируемом судебном иске топливных компаний против государства.

Руководство Circle K сказало, что не желает комментировать этот вопрос.

В Alexela сочли судебный иск возможным. Государство должно более эффективно препятствовать незаконной предпринимательской деятельности, подчеркнули в компании.