Новости

dv.ee

3 июля 2024 в 6:50









Госсуд изучит жалобу оштрафованной на 1 млн евро фирмы Olerex

Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

Государственный суд рассмотрит жалобу топливной компании Olerex, требующей отменить назначенный ей штраф в размере 1 млн евро за нарушение обязательства по биодобавкам в топливе.

Кассация предприятия, поданная 22 апреля, была принята Госсудом в производство 2 июля, передает rus.err.ee . На момент написания новости высший судебный орган Эстонии еще не назначил дату ее рассмотрения.

Напомним, в прошлом году Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 8 млн евро за предполагаемое нарушение Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха, но в марте Тартуский уездный суд снизил общую сумму штрафа в восемь раз до одного миллиона евро.

В ходе проведенного ранее Департаментом окружающей среды разбирательства был сделан вывод, что доля экологически чистого топлива в общем объеме топлива, реализованного Olerex в 2022 году, составила менее 2%.