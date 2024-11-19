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  • 19.11.24, 08:57

В годовом сравнении безработица продолжает расти

В третьем квартале 2024 года уровень безработицы составил 7,4%, уровень занятости – 69,1%, а уровень участия в рабочей силе – 74,6%. По сравнению с предыдущим кварталом число безработных сократилось на 1500 человек.
Самый высокий уровень занятости остается в Северной Эстонии, а самый низкий – в Северо-Восточной.
  • Самый высокий уровень занятости остается в Северной Эстонии, а самый низкий – в Северо-Восточной.
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению со вторым кварталом. В третьем квартале безработных было 56 300 человек, их число постепенно уменьшалось с начала года, но всё ещё было на 1500 больше, чем в третьем квартале 2023 года.

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