В годовом сравнении безработица продолжает расти

Уже четыре года Эстонией управляет партия, которая вроде бы понимала, что деньги не растут на деревьях и, чтобы бизнес создал рабочие места и платил налоги, ему надо, если не помогать, то не мешать. Без разницы кто у власти, привлечь сюда инвесторов не так уж и легко – просто есть некоторые объективные факторы, пишет профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.