В годовом сравнении безработица продолжает расти

В третьем квартале 2024 года уровень безработицы составил 7,4%, уровень занятости – 69,1%, а уровень участия в рабочей силе – 74,6%. По сравнению с предыдущим кварталом число безработных сократилось на 1500 человек.
Самый высокий уровень занятости остается в Северной Эстонии, а самый низкий – в Северо-Восточной.
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению со вторым кварталом. В третьем квартале безработных было 56 300 человек, их число постепенно уменьшалось с начала года, но всё ещё было на 1500 больше, чем в третьем квартале 2023 года.
Производитель террасных ванн Lingalaid еще месяц назад имел реструктурированную задолженность по налогам в размере 136 000 евро. Однако после подачи заявления о банкротстве Налоговый департамент аннулировал достигнутые договоренности, сообщил основатель и руководитель компании Вахур Поолак.
Уже четыре года Эстонией управляет партия, которая вроде бы понимала, что деньги не растут на деревьях и, чтобы бизнес создал рабочие места и платил налоги, ему надо, если не помогать, то не мешать. Без разницы кто у власти, привлечь сюда инвесторов не так уж и легко – просто есть некоторые объективные факторы, пишет профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.
Слабая экономика Финляндии подрывает уверенность работников и компаний. Несмотря на то, что Банк Финляндии прогнозирует небольшой экономический рост на следующий год, на местном рынке мало кто в это верит.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.