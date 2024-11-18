Назад 18.11.24, 06:00 Зашев: эстонские политики делают все возможное, чтобы вести бизнес было почти невозможно Уже четыре года Эстонией управляет партия, которая вроде бы понимала, что деньги не растут на деревьях и, чтобы бизнес создал рабочие места и платил налоги, ему надо, если не помогать, то не мешать. Без разницы кто у власти, привлечь сюда инвесторов не так уж и легко – просто есть некоторые объективные факторы, пишет профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.

Профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев. Foto: Личный архив

Внутренний рынок небольшой – всех жителей страны меньше, чем население одной только среднестатистической европейской столицы. Причем 20% населения находится за чертой бедности. Вся экономика страны составляет 0,03% мировой экономики. Стоит добавить, что Эстония к тому же оказалась в ловушке стран с средними доходами: если упростить, то у нас слишком дорогая рабочая сила, чтобы шить трусы, но слишком неквалифицированная, чтобы производить и экспортировать высокотехнологическую продукцию. Если рядом и был большой рынок, Россия, то фашизация страны и ее нападение на Украину сделали этот фактор скорее негативным.

Но на этом не зависящие от нас ограничения заканчиваются. Дальше придется рассказать инвесторам, как эстонские политики и власть делают все возможное, чтобы делать бизнес было даже сложнее, если не сказать невозможно. Вот несколько примеров:

Цена на электроэнергию

Я не знаю, какие стратегические идеи и цели занимают умы тех, кто формирует эстонскую энергетическую политику, – зато я знаю, что 14 ноября электричество на бирже в Эстонии стоило в 57 раз дороже, чем в Финляндии. И могу себе представить, что сложно объяснить инвестору, почему они должны разместить свои энергоемкие сервера или производство в Эстонии, а не в той же Финляндии. Причем проблема цены на электроэнергию - отнюдь не недельной давности. Проблема есть, а действий нет. Бизнес проглотит. Домохозяйства тоже. Но не всем плохо: госкомпания Eesti Energia получила во втором квартале 2024 года чистую прибыль в размере 109 млн евро при объеме продаж 415 млн евро. С такими ценами быть прибыльными – наверное, нелегкая задача?..

Рабочая сила

Ее почти нет. Инвесторам ведь не нужен хоть кто-то - нужны квалифицированные и мотивированные люди. В ноябре 2024-го безработица в Эстонии составляет 6,9% от экономически активного населения (47 624 человек). Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,2% (7013 человек). Но, обратите внимание, в приватных разговорах с представителями растущих предприятий Ида-Вирумаа я не раз слышал, что «среди бывших энергетиков сотрудников не найти: у них отсутствие квалификации и мотивации сочетается с неоправданно высокими ожиданиями». Тогда кто будет работать на будущих фабриках и предприятиях, в которые инвесторы должны вложить деньги?

Причем в последние годы правительство Эстонии активно финансирует программы переподготовки и повышения квалификации. На их реализацию выделены значительные суммы, но отсутствует система, которая ясно понимает свои KPI – не количество курсов, участников и инициатив, а количество реально трудоустроенных в результате обучения. А их мало!

К тому же, на рынке и без того малочисленной рабочей силы активно участвует и Языковой департамент. У него ведь свои KPI и, по его мнению, разносчики еды и многие другие не могут так просто рассекать на своих велосипедах без знания эстонского языка.

Он готов переплачивать за электричество и оплатить курсы эстонского языка - такая дополнительная нагрузка ничто в сравнении с привилегией выйти на столь большой и значимый рынок!

А что по поводу других, более квалифицированных специальностей? Ведь вся Европа стареет, и нам всем нужны работники. Там тоже нелегко. Работодатели в Эстонии часто выражают неудовлетворенность по поводу сложности получить разрешение на работу для иностранных работников. Основные претензии касаются бюрократической нагрузки, затягивания процессов и ограничений, которые не позволяют компаниям гибко нанимать иностранцев на временной или проектной основе.

Банковские услуги

Допустим, наш инвестор не испугался цен на электроэнергию и как-то нашел работников. Он готов переплачивать за электричество и оплатить курсы эстонского языка - такая дополнительная нагрузка ничто в сравнении с привилегией выйти на столь большой и значимый рынок! Но нужно ведь и открыть банковские счета, а тут есть некая невидимая и значимая проблема.

Банки, отстиравшие немалое количество миллиардов, теперь по велению регулятора (а где он был, пока шла стирка?) боятся и очень, очень нехотя открывают банковские счета фирм, в структуре собственности которых есть иностранцы, даже если они из стран ЕС. А если они еще иммигранты из России или Республики Беларусь (а эти страны покинуло по политическим причинам почти 2 миллиона человек, многие из которых предприниматели), то шансы почти нулевые. Причем делается это неявно и с бюрократическими аргументами, к которым не придраться.

Добавим инфляцию и налоги

Даже если в октябре инфляция упала до 4,08%, то она по-прежнему очень высока в сравнении с ЕС. Нашим будущим работникам можем порекомендовать ходить в супермаркет в Хельсинки: там им будет дешевле. В последние годы налоговая нагрузка на предпринимателей в Эстонии тоже увеличивается. Налог с оборота вырос с 20% до 22%. Также повысились минимальные обязательства по социальным налогам для работодателей — ставка для расчета социального налога увеличилась с 654 евро до 725 евро в месяц. Отменены и некоторые налоговые льготы, например, вычеты по доходам для детей и супругов.

В итоге, кажется, что на данный момент имидж «маленькой, открытой экономики» верен только в первой своей части. В Эстонии образца 2024 года не очень легко делать бизнес, и в многом это обусловлено решениями эстонских политиков.

Тешиться мыслями, что в Германии или Финляндии даже хуже и/или цепляться за увядшие лавры электронного правительства непродуктивно и даже смешно. Германия, несмотря на все свои проблемы, - одновременно и огромный рынок, и огромный экспортер. Маленькая Финляндия дает миру каждый третий судовой двигатель, а каждая вторая машина для производства бумаги, каждый пятый лифт, почти 20% мирового рынка телекоммуникационного оборудования для операторов фиксированной и мобильной связи принадлежит финской NSN. И это только вершина айсберга. А, и да – электронное правительство в Финляндии, может, и не столько трубит о своих успехах, но работает столь же хорошо.