Сеть строительных магазинов: клиенты откладывают дорогие проекты, на рынке – сильное ценовое давление

Одним из ключевых факторов стимулирования продаж компания считает интернет-магазин, где для удовлетворения потребностей клиентов все большее значение приобретают скорость и удобство доставки. По словам компании Venipak, клиенты все чаще используют курьерские услуги при покупке нестандартных или более тяжелых строительных и садовых товаров, но и популярность использования почтоматов растет с каждым годом.
Европейские власти подозревают интернет-магазин Temu в продаже некачественных и опасных для здоровья товаров, а также несоблюдении требований безопасности личных данных клиентов. Начато официальное разбирательство в соответствии с Законом о цифровых услугах.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.