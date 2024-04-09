Сеть строительных магазинов Depo ищет новые площади в Эстонии

Сеть хозяйственных и строительных магазинов Depo планирует расширяться в Эстонии. Фото: Liis Treimann

Латвийская сеть строительных магазинов Depo, у которой пока только один магазин в Эстонии, готовится открыть в стране новые магазины.

Depo, открывшая в 2020 году свой первый магазин в Эстонии, ищет новую локацию, например, в Тарту, но ближе всего - открытие следующего магазина в Ласнамяэ.