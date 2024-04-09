    Сеть строительных магазинов Depo ищет новые площади в Эстонии

    Сеть хозяйственных и строительных магазинов Depo планирует расширяться в Эстонии.Фото: Liis Treimann

    Латвийская сеть строительных магазинов Depo, у которой пока только один магазин в Эстонии, готовится открыть в стране новые магазины.

    Depo, открывшая в 2020 году свой первый магазин в Эстонии, ищет новую локацию, например, в Тарту, но ближе всего - открытие следующего магазина в Ласнамяэ.

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