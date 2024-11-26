Еврокомиссия: сельскохозяйственная фирма должна вернуть незаконную государственную помощь

Восемь кварталов экономического спада оставили след, и восстановление после кризиса будет довольно медленным. Экономика Эстонии имеет несколько сильных сторон, которые помогут справиться с его последствиями, но будущее представляется не вполне радужным, предостерегает руководитель отдела контроля кредитных рисков Swedbank Урмас Симсон.