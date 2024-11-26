Еврокомиссия: сельскохозяйственная фирма должна вернуть незаконную государственную помощь

Комиссия подтвердила, что AS Tartu Agro арендовала сельскохозяйственную землю по цене ниже рыночной до конца 2019 года. После этого Эстония увеличила арендную плату, чтобы выполнить предыдущее решение Комиссии.
«Наибольший фактор риска для фермера – это погода, но мы не могли ожидать, что одно из воскресений будет настолько неудачным», – рассказал владелец фермы Kadarbiku, Вейко Пак, на экономической конференции «Äriplaan 2025».
Восемь кварталов экономического спада оставили след, и восстановление после кризиса будет довольно медленным. Экономика Эстонии имеет несколько сильных сторон, которые помогут справиться с его последствиями, но будущее представляется не вполне радужным, предостерегает руководитель отдела контроля кредитных рисков Swedbank Урмас Симсон.
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
Облачные услуги Telia – крупнейшей ИТ- и телекоммуникационной компании Эстонии – используют сотни местных предприятий. Основная причина заключается в том, что дата-центры находятся на территории Эстонии, а это значительно снижает риски безопасности, связанные с использованием зарубежных хостинговых услуг.