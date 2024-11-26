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  • 26.11.24, 09:17

Еврокомиссия: сельскохозяйственная фирма должна вернуть незаконную государственную помощь

Европейская комиссия сообщила, что компания AS Tartu Agro, занимающаяся сельским хозяйством, получила незаконную государственную помощь, арендуя сельхозземлю у государства по цене ниже рыночной.
Стадо Tartu Agro.
  • Стадо Tartu Agro. Foto: Meelika Sander-Sõrmus
Комиссия подтвердила, что AS Tartu Agro арендовала сельскохозяйственную землю по цене ниже рыночной до конца 2019 года. После этого Эстония увеличила арендную плату, чтобы выполнить предыдущее решение Комиссии.

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