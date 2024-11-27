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  • 27.11.24, 16:41

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент утвердил в среду большинством голосов новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, в которой бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам, пишет Rus.ERR.
Урсула фон дер Ляйен второй раз подряд стала главой Еврокомиссии.
  • Урсула фон дер Ляйен второй раз подряд стала главой Еврокомиссии. Foto: Scanpix/DPA
За утверждение нового состава Еврокомиссии проголосовали 370 евродепутатов при 282 голосах против и 36 воздержавшихся.
Урсула фон дер Ляйен, которая второй раз подряд стала главой Еврокомиссии, в своей речи перед голосованием в Страсбурге подчеркнула необходимость для Европы укреплять экономику, чтобы обеспечить свою безопасность.
Она заявила, что свободы не являются само собой разумеющимися и необходимо делать трудные выборы: «Это означает, что мы должны очень много вкладывать в нашу безопасность, в наше материальное благополучие. Прежде всего, это означает, что мы должны оставаться едиными и верными нашим ценностям».
Фон дер Ляйен заявила, что первой крупной инициативой новой Еврокомиссии станет создание компаса конкурентоспособности, который будет опираться на три столпа, предложенные в соответствующем докладе бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги: сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, конкурентоспособное сокращение выбросов парниковых газов и обеспечение безопасности и стратегической независимости.
Председатель Еврокомиссии также призвала европейские страны увеличить расходы на оборону и заявила, что европейская безопасность всегда будет приоритетом Еврокомиссии.
Новый состав Еврокомиссии приступит к работе 1 декабря.

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